0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Один з найбільших аеропортів Італії скасував рейси: закінчилося пальне для літаків

Світ
30
Один з найбільших аеропортів Італії скасував рейси: закінчилося пальне для літаків
Один з найбільших аеропортів Італії скасував рейси: закінчилося пальне для літаків
В одному з найбільших аеропортів Італії закінчилося пальне, що призвело до скасування рейсів.
Адміністрація аеропорту Бріндізі закликала авіакомпанії заправлятися в інших місцях.
Про це пише Express.
Водночас Антоніо Марія Вазіле, президент компанії Aeroporti di Puglia, яка управляє аеропортами в регіоні Апулія на півдні Італії, наголосив, що «немає жодної надзвичайної ситуації щодо наявності палива в аеропортах Апулії». За його словами, постачання палива продовжується в звичайному режимі, і ризику неминучого дефіциту немає.
За словами Вазіле, перебої були спричинені ланцюговою реакцією, викликаною проблемами в інших аеропортах.
«Фактично, літаки, що прибували з Мілана, Болоньї та Венеції, заправлялися в Бріндізі, що значно зменшило запаси палива», — сказав він, додавши, що запаси буде поповнено найближчим часом.
Президент ENAC П’єрлуїджі Ді Пальма заявив, що дефіцит є тимчасовим і пов’язаний із зростанням попиту під час Великодніх свят, а не з війною в Ірані чи закриттям Ормузької протоки.
З проблемами стикаються й інші аеропорти Італії. Це аеропорти Болоньї, Мілана-Лінате, Тревізо та Венеції-Марко Поло. Там запровадили обмеження на заправку літаків паливом після повідомлення, опублікованого компанією Air BP цими вихідними. Ці обмеження діятимуть щонайменше до 9 квітня.
За матеріалами:
УНІАН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems