Один з найбільших аеропортів Італії скасував рейси: закінчилося пальне для літаків Сьогодні 18:23

В одному з найбільших аеропортів Італії закінчилося пальне, що призвело до скасування рейсів.

Адміністрація аеропорту Бріндізі закликала авіакомпанії заправлятися в інших місцях.

Про це пише Express

Водночас Антоніо Марія Вазіле, президент компанії Aeroporti di Puglia, яка управляє аеропортами в регіоні Апулія на півдні Італії, наголосив, що «немає жодної надзвичайної ситуації щодо наявності палива в аеропортах Апулії». За його словами, постачання палива продовжується в звичайному режимі, і ризику неминучого дефіциту немає.

За словами Вазіле, перебої були спричинені ланцюговою реакцією, викликаною проблемами в інших аеропортах.

«Фактично, літаки, що прибували з Мілана, Болоньї та Венеції, заправлялися в Бріндізі, що значно зменшило запаси палива», — сказав він, додавши, що запаси буде поповнено найближчим часом.

Президент ENAC П’єрлуїджі Ді Пальма заявив, що дефіцит є тимчасовим і пов’язаний із зростанням попиту під час Великодніх свят, а не з війною в Ірані чи закриттям Ормузької протоки.

З проблемами стикаються й інші аеропорти Італії. Це аеропорти Болоньї, Мілана-Лінате, Тревізо та Венеції-Марко Поло. Там запровадили обмеження на заправку літаків паливом після повідомлення, опублікованого компанією Air BP цими вихідними. Ці обмеження діятимуть щонайменше до 9 квітня.

