Один із найкращих аеропортів світу повністю відмовиться від паспортів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Один із найкращих аеропортів світу повністю відмовиться від паспортів

Фондовий ринок
36
Один із найкращих аеропортів світу повністю відмовиться від паспортів
Один із найкращих аеропортів світу повністю відмовиться від паспортів
Незабаром вам не буде потрібний паспорт, щоб подорожувати через сінгапурський аеропорт Чангі. Починаючи з 2024 року транспортний вузол замінить перевірку паспортів автоматизованими процесами в'їзду та посадки.
Про це пише Euronews.
Біометричні технології та розпізнавання облич будуть використані, щоб дозволити пасажирам літати без паспортів чи посадкових талонів. Проте все одно доведеться мати при собі проїзні документи для посадки в інших країнах.
Як змінюється технологія аеропорту Сінгапуру?
Аеропорт Чангі давно був на крок попереду. Він містить найвищий у світі водоспад, що знаходиться у будівлі, просторий сад метеликів і стіни для скелелазіння. Чангі незмінно вважається одним із найкращих аеропортів серед усіх, що існують.
Біометричні технології вже є складовою футуристичного вигляду аеропорту. Він певною мірою використовує цю функцію в автоматизованих смугах в'їзду. Але перехід до повної біометрії знову ставить аеропорт Сінгапуру попереду інших.
«Біометрія буде використана для створення єдиного токена автентифікації, який використовуватиметься в різних автоматизованих точках дотику, від доставки багажу до в'їзду у країну та посадки, — каже міністр зв’язку Сінгапуру Джозефін Тео. — Це зменшить потребу пасажирів неодноразово надавати свої проїзні документи, забезпечуючи більш безперебійну та зручну роботу».
Понад 5 мільйонів пасажирів подорожували через аеропорт Чангі в серпні цього року, тож швидкість і ефективність — ключові.
Тео додає, що Сінгапур стане «однією з перших країн у світі», яка запровадить такі зміни, що планується вже у першій половині 2024 року.

Медичне страхування 😷

За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.