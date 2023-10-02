Один із найкращих аеропортів світу повністю відмовиться від паспортів — Finance.ua

Один із найкращих аеропортів світу повністю відмовиться від паспортів Сьогодні 06:36 — Фондовий ринок

Один із найкращих аеропортів світу повністю відмовиться від паспортів

Незабаром вам не буде потрібний паспорт, щоб подорожувати через сінгапурський аеропорт Чангі. Починаючи з 2024 року транспортний вузол замінить перевірку паспортів автоматизованими процесами в'їзду та посадки.

Про це пише Euronews

Біометричні технології та розпізнавання облич будуть використані, щоб дозволити пасажирам літати без паспортів чи посадкових талонів. Проте все одно доведеться мати при собі проїзні документи для посадки в інших країнах.

Як змінюється технологія аеропорту Сінгапуру?

Аеропорт Чангі давно був на крок попереду. Він містить найвищий у світі водоспад, що знаходиться у будівлі, просторий сад метеликів і стіни для скелелазіння. Чангі незмінно вважається одним із найкращих аеропортів серед усіх, що існують.

Біометричні технології вже є складовою футуристичного вигляду аеропорту. Він певною мірою використовує цю функцію в автоматизованих смугах в'їзду. Але перехід до повної біометрії знову ставить аеропорт Сінгапуру попереду інших.

«Біометрія буде використана для створення єдиного токена автентифікації, який використовуватиметься в різних автоматизованих точках дотику, від доставки багажу до в'їзду у країну та посадки, — каже міністр зв’язку Сінгапуру Джозефін Тео. — Це зменшить потребу пасажирів неодноразово надавати свої проїзні документи, забезпечуючи більш безперебійну та зручну роботу».

Понад 5 мільйонів пасажирів подорожували через аеропорт Чангі в серпні цього року, тож швидкість і ефективність — ключові.

Тео додає, що Сінгапур стане «однією з перших країн у світі», яка запровадить такі зміни, що планується вже у першій половині 2024 року.

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