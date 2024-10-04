Один із найбільших ТЦ Дніпра «Приозерний» виставлено на продаж через СЕТАМ — Finance.ua
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Один із найбільших ТЦ Дніпра «Приозерний» виставлено на продаж через СЕТАМ

Фондовий ринок
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Один із найбільших ТЦ Дніпра «Приозерний» виставлено на продаж через СЕТАМ
Один із найбільших ТЦ Дніпра «Приозерний» виставлено на продаж через СЕТАМ
1 жовтня 2024 року стартував черговий етап продажу ТЦ «Приозерний» (м. Дніпро) через систему електронних торгів OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України).
Продаж одного з найбільших та привабливих для розвитку ритейлу в Дніпрі торговельного центру відбувається згідно з програмою реалізації неопераційної нерухомості ПриватБанку за прозорою та відкритою процедурою торгів.
Збудований у 2009 році ТЦ «Приозерний» є третім за площею торговельним центром у Дніпрі (понад 32 тис. кв. м) та має шість наземних поверхів, а також підземний, де розташовано паркінг і може бути облаштовано укриття для перебування під час повітряної тривоги.
Унікальні переваги ТЦ «Приозерний» — у зручному розташуванні в центрі міста поруч із Центральним ринком і вокзалами.
Також ТЦ «Приозерний» на сьогодні єдиний торговельний центр міста, що має водночас як торгові площі, офісні та складські приміщення, так і розважальну й спортивну зони з басейнами та SPA.
Торговельний центр залежно від формату й розміру торгових точок може мати до 100 орендарів. ТЦ має шість ліфтів і чотири ескалатори, центральний вхід, обладнаний пандусом, підземний паркінг на 100 автомобілів, а також наземну стоянку, розраховану на 40 паркомісць.
Початкова ціна продажу лота становить 352 748 540,85 грн з ПДВ. Дата проведення електронних торгів: 16 жовтня 2024 року (лот № 561 234), гарантійний внесок для участі: 5% від початкової ціни продажу майна (17 637 427,04 грн), який буде зараховано до ціни продажу.
До складу лота входять торговельний центр загальною площею 32 408,7 кв. м за адресою: м. Дніпро, вул. Майдан Озерний (Боброва), буд. 1, та 12 земельних ділянок. Додатково до ціни лота переможець електронних торгів зобов’язаний придбати основні засоби на суму 2,2 млн грн з ПДВ.
За матеріалами:
Finance.ua
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