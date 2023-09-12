Один із держбанків необхідно перетворити на Банк розвитку — Гетманцев — Finance.ua
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Один із держбанків необхідно перетворити на Банк розвитку — Гетманцев

Кредит&Депозит
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Перетворення одного з наявних державних банків на Банк розвитку за прикладом KfW у Німеччині дасть змогу підвищити ефективність процесу відновлення України та залучити більше фінансування, зокрема й приватного, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податків і митної політики Данило Гетманцев.
«Я підтримую ідею про переведення одного з державних банків у Банк розвитку за прикладом KfW у Німеччині. У цього банку має бути одне основне завдання — фінансувати відновлення, суб'єкти, які беруть участь у відновленні, спеціальні правила і спеціалізація на проєктах розвитку», — заявив він у Києві в суботу на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, організованій Фондом Віктора Пінчука.
У коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» Гетманцев наголосив, що питання не лише в перейменуванні, а в спеціальних регуляціях і спеціальних ліцензіях для цього банку, які б дали йому змогу взяти на себе частину фінансування.
«Поки що, я вважаю, ця ідея просувається мляво. Вважаю, що потрібно трохи прискоритися з нею», — зазначив голова комітету.
Гетманцев, торік призначений секретарем Національної ради з відновлення, також наголосив на необхідності підвищити адміністративний потенціал усіх відомств, які беруть участь у цьому процесі.
«Ці агентства мають діяти відповідно до європейських принципів прозорості та піддаватися аудиту з боку світових аудиторів», — заявив він.
В Україні після націоналізації Сенс Банку наприкінці липня п’ять державних банків, зокрема чотири в першій п’ятірці. На держбанки за підсумками півріччя припало 64% чистого прибутку (43,3 млрд грн із 67,6 млрд грн) за їхньої частки в загальних активах 55,7% (1,534 трлн грн із 2,925 трлн грн).

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За матеріалами:
Finance.ua
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