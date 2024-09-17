Одну з найрідкісніших у світі монет продали за 1,2 млн євро (фото) — Finance.ua

Одну з найрідкісніших у світі монет продали за 1,2 млн євро (фото) Сьогодні 18:00 — Світ

Одну з найрідкісніших у світі монет продали за 1,2 млн євро (фото)

Частина датської колекції монет, що належить масляному магнату Ларсу Емілю Брууну, пішла з молотка в Копенгагені, спочатку зібравши 14,8 мільйона євро.

Про це повідомляє dw.com

Історія монет

Колекція з 20 000 екземплярів протягом століття не продавалась на підставі заповіту Брууна, складеного незабаром після руйнувань під час Першої світової війни.

Колекція включає в себе рідкісні монети та медалі з Данії, Норвегії, Швеції та Англії, що датуються епохою вікінгів, і очікується, що це буде найцінніша колекція монет за межами США, коли-небудь продана.

На восьмигодинному аукціоні в столиці Данії 286 монет, які були продані за день, принесли 14 820 900 євро (приблизно 16,4 мільйона доларів), повідомляє агентство новин Ritzau.

Аукціоніст Stack’s Bowers опублікував дані про окремі продані лоти, показуючи, що одну золоту монету 15-го століття, відома як «Ганс Нобл», продано за 1,2 мільйона євро, це значно перевищує прогнозовану суму від 300 000 до 600 000 євро.

Аукціоністи сказали, що до продажу в музеях було лише дві підтверджені монети цього типу, і жодних інших у приватних руках.

Благородні золоті монети Данії виготовлялися на честь королів, у цьому випадку скандинавського короля Іоанна, більш відомого як Ганс.

Монета 10 дукатів 17 століття, або Portugaloser, названа аукціонним домом як «одна з чотирьох, які, як вважають, збереглися» і «унікальна в приватних руках», також була продана трохи більше ніж за півмільйона євро.

Багато інших лотів коштували шестизначні суми, а більшість предметів було продано за 10 000 євро.

Куди підуть доходи

Доходи від різних аукціонів, які, як очікується, триватимуть протягом кількох років, підуть прямим родичам Брууна, як це передбачено в його заповіті.

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