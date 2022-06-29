Однокімнатна квартира в новобудові: скільки коштує житло у Варшаві — Finance.ua

Однокімнатна квартира в новобудові: скільки коштує житло у Варшаві Вчора 09:49 — Нерухомість

В Україні в більшості міст триває відновлення ринку нерухомості в умовах воєнного стану. Тим часом ми вирішили переглянути ціни на квартири у Польщі.

Журналісти порталу «Сьогодні» промоніторили сервіс OLX.pl і розповіли, за скільки у Варшаві можна купити однокімнатну квартиру в новобудові.

Ціни стартують майже від 2 млн грн

У цьому сегменті оголошення про найдешевшу однокімнатну квартиру містить ціну 265 205 злотих (1771 182 грн). Це маленька квартира на 18,7 кв. м. Здавати новобудову запланували в травні 2023. У самому будинку є рецепція, тренажерний зал, поруч розміщуються зарядні станції для електромобілів.

З десяток пропозицій є за ціною від 300 тис. до 400 тис. злотих (2–2,7 млн грн). Наприклад, більша квартира на 30 кв. м продається за 386 150 злотих ( 2,5 млн грн). Вона вже готова, але новим власникам потрібно самостійно зробити ремонт.

За вищу ціну — 401 896 злотих (2,68млн грн) — можна придбати житло, яке будували з багатьма екологічними рішеннями. Це квартира площею 26,18 кв. м, вона має вітальню з мінікухнею, санвузол, хол та балкон. До центру міста, як зазначають в оголошенні, можна добратися за 13 хв. Дім ще добудовують, проте за проєктом квартира матиме приблизно такий вигляд.

Можна купити і квартиру в новому будинку 2021 року, але вже з готовим ремонтом. Наприклад, є оголошення про житло з ремонтом на 21 кв. м з усією необхідною для життя технікою. Вартість цієї квартири — 450 тис. злотих (3 млн грн).

Досить варіантів квартир є і вартістю від 500 тис. (3,4 млн грн) до 600 тис. злотих (трохи більше 4 млн грн). Найдорожча однокімнатна квартира в новобудові Варшави коштує 732 тис. злотих (4,9 млн грн). Її площа становить 31,64 кв. м. При цьому автор оголошення зазначає, що будинок розташований поруч із важливою інфраструктурою.

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