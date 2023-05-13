Одне з міст на Сицилії заплатить 5000 євро тим, хто туди переїде — Finance.ua

Одне з міст на Сицилії заплатить 5000 євро тим, хто туди переїде Сьогодні 18:00

Одне з міст на Сицилії заплатить 5000 євро тим, хто туди переїде

Місто Петралія-Сопрана, розташоване на південний схід від Палермо, пропонує грошові стимули для нових мешканців. Місцева влада заплатить 5000 євро тим, хто туди переїде, але є умови.

Щоб мати право на отримання гранту, учасники також повинні придбати — і, якщо необхідно, відреставрувати — власність у муніципалітеті.

Міська рада сподівається, що ця схема сприятиме зменшенню населення та відродить незаселені будинки. Десятиліттями місцеве населення переїжджало у більші міста. Зараз у Петралії-Сопрані мешкає всього близько 3 000 осіб.

Як подати заявку?

Подати заявку на грант можна до 10 травня 2023 року. Щоб це зробити, потрібно сконтактувати безпосередньо з міською радою. Але 5000 євро, які отримають експати — це разова фінансова допомога на те, щоб придбати житло.

Петралія-Сопрана вважається одним із найкрасивіших містечок Італії

Петралія-Сопрана вважається одним із найкрасивіших містечок на Сицилії з вузькими вуличками та старовинними кам’яними будинками. Воно розташоване на високому хребті, звідки відкривається неймовірний краєвид на долину.

З вузьких вулиць, що петляють повз середньовічні кам’яні будівлі, можна бачити проблиски туманної долини внизу та аж до димової гори Етна.

Головну площу обрамляє витончена ренесансна аркада собору, який, ймовірно, спочатку був мечеттю в 10 столітті, коли араби населяли територію. Норманська дзвіниця все ще демонструє візантійсько-арабські прикраси.

Життя в Петралія-Сопрана спокійне, за винятком численних місцевих свят, як-от дні святих, карнавали та фестивалі їжі.

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