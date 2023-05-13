Одне з міст на Сицилії заплатить 5000 євро тим, хто туди переїде — Finance.ua
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Одне з міст на Сицилії заплатить 5000 євро тим, хто туди переїде

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Одне з міст на Сицилії заплатить 5000 євро тим, хто туди переїде
Одне з міст на Сицилії заплатить 5000 євро тим, хто туди переїде
Місто Петралія-Сопрана, розташоване на південний схід від Палермо, пропонує грошові стимули для нових мешканців. Місцева влада заплатить 5000 євро тим, хто туди переїде, але є умови.
Щоб мати право на отримання гранту, учасники також повинні придбати — і, якщо необхідно, відреставрувати — власність у муніципалітеті.
Міська рада сподівається, що ця схема сприятиме зменшенню населення та відродить незаселені будинки. Десятиліттями місцеве населення переїжджало у більші міста. Зараз у Петралії-Сопрані мешкає всього близько 3 000 осіб.

Як подати заявку?

Подати заявку на грант можна до 10 травня 2023 року. Щоб це зробити, потрібно сконтактувати безпосередньо з міською радою. Але 5000 євро, які отримають експати — це разова фінансова допомога на те, щоб придбати житло.

Петралія-Сопрана вважається одним із найкрасивіших містечок Італії

Петралія-Сопрана вважається одним із найкрасивіших містечок на Сицилії з вузькими вуличками та старовинними кам’яними будинками. Воно розташоване на високому хребті, звідки відкривається неймовірний краєвид на долину.
З вузьких вулиць, що петляють повз середньовічні кам’яні будівлі, можна бачити проблиски туманної долини внизу та аж до димової гори Етна.
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Головну площу обрамляє витончена ренесансна аркада собору, який, ймовірно, спочатку був мечеттю в 10 столітті, коли араби населяли територію. Норманська дзвіниця все ще демонструє візантійсько-арабські прикраси.
Життя в Петралія-Сопрана спокійне, за винятком численних місцевих свят, як-от дні святих, карнавали та фестивалі їжі.
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За матеріалами:
Телеканал 24
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