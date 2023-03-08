Одна з земель у Німеччині продовжила дозвіл на використання авто з українською реєстрацією — Finance.ua

Одна з земель у Німеччині продовжила дозвіл на використання авто з українською реєстрацією Сьогодні 21:38 — Технології&Авто

На території землі Саксонія-Ангальт, яка розташована на півночі Німеччини, продовжили термін використання автомобілів з українською реєстрацією. На який термін продовжили виняток, читайте далі.

Українцям, які в’їхали в Саксонію-Ангальт тепер дозволено використовувати свої транспортні засоби в німецькому трафіку протягом двох років з моменту перетину кордону.

При цьому використовувати автомобілі на українській реєстрації можна не довше, ніж до 1 квітня 2024 року, залежно від їхнього статусу захисту відповідно до закону про проживання, без необхідності звертатися за німецькою ліцензією.

Варто зазначити, що згідно з рішенням Ради ЄС, ухваленим влітку 2022 року, українські права визнаються в усіх країнах Євросоюзу. Ви можете користуватися як фізичним, так і цифровим посвідченням.

Що стосується реєстрації автомобілів, то в Німеччині, як і в інших країнах Євросоюзу, є вимога реєструвати автомобілі, що перебувають у країні понад 6 місяців. Однак українці можуть цього не робити — автомобілем з українською реєстрацією дозволено користуватися до одного року. Відлік часу починається з першого дня в’їзду в країну.

Після року перебування транспортний засіб слід зареєструвати — таким чином ви отримаєте допуск на перебування в Німеччині автомобіля з іноземними номерними знаками.

При перетині кордону на автомобілі не забувайте про Зелену картку — обов’язковий документ для поїздок за кордон на власному авто. Це свого роду автоцивілка, але для виїзду за межі країни. На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

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