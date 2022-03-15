Одна з топ-юридичних компаній світу Baker McKenzie йде з рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Одна з топ-юридичних компаній світу Baker McKenzie йде з рф

Вчора 20:41Фондовий ринок
147
Baker McKenzie, одна з найбільших юридичних компаній світу зі США, після 33 років роботи на російському ринку йде з нього через війну проти України.
Про це повідомила пресслужба компанії.
«Після 33 років роботи в країні поточні операції Baker McKenzie в росії в Москві та Санкт-Петербурзі стануть незалежною юридичною фірмою», — пише компанія.
Такий же шлях обрали представники «великої четвірки» аудиторських компаній (Deloitte, KPMG, EY, PwC).
Компанія зазначає, що була першою світовою юридичною фірмою, яка була зареєстрована в росії ще за часів Радянського союзу. У фірмі працює понад 260 співробітників у рф.
«У той же час ми рішуче засуджуємо вторгнення росії в Україну, яке різко контрастує з нашими цінностями, цінностями наших клієнтів і ширшого світового бізнес-спільноти. Ми не будемо співпрацювати з жодними фізичними або юридичними особами, які контролюються або безпосередньо пов’язані з російською державою та/або поточним режимом, у будь-якій точці світу», — заявила компанія.
За матеріалами: Економічна Правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.