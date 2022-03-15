Одна з топ-юридичних компаній світу Baker McKenzie йде з рф — Finance.ua

«Після 33 років роботи в країні поточні операції Baker McKenzie в росії в Москві та Санкт-Петербурзі стануть незалежною юридичною фірмою», — пише компанія.
Такий же шлях обрали представники «великої четвірки» аудиторських компаній (Deloitte, KPMG, EY, PwC).
Компанія зазначає, що була першою світовою юридичною фірмою, яка була зареєстрована в росії ще за часів Радянського союзу. У фірмі працює понад 260 співробітників у рф.
«У той же час ми рішуче засуджуємо вторгнення росії в Україну, яке різко контрастує з нашими цінностями, цінностями наших клієнтів і ширшого світового бізнес-спільноти. Ми не будемо співпрацювати з жодними фізичними або юридичними особами, які контролюються або безпосередньо пов’язані з російською державою та/або поточним режимом, у будь-якій точці світу», — заявила компанія.