Корейська Posco International планує побудувати в Одесі ТЕЦ за $106 млн — Finance.ua
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Корейська Posco International планує побудувати в Одесі ТЕЦ за $106 млн

Фондовий ринок
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Компанія Posco International (Республіка Корея) планує в Одесі будівництво теплоелектроцентралі (ТЕЦ) на RDF-паливі потужністю 12 МВт електроенергії та 40 МВт теплової енергії і загальною вартістю $106 млн.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій України (Мінрозвитку).
«Проєкт будівництва ТЕЦ на RDF-паливі є прикладом сучасного, комплексного підходу до вирішення енергетичних та екологічних викликів. Висловлюю вдячність нашим корейським партнерам за зацікавленість у співпраці в рамках механізму EDCF. Українська та корейська сторони вже розпочали підготовку Концептуального документа проєкту (PCP), який, відповідно до процедур, має бути офіційно переданий урядом України», — цитує заступника міністра розвитку громад та територій Костянтина Ковальчука пресслужба відомства.
Зазначається, що містом вже виділено земельну ділянку площею 4 га, визначено відповідальне комунальне підприємство, підведено всі необхідні інженерні мережі, зокрема газопровід, а також узгоджено схему теплопостачання з Мінрозвитку.
Термін окупності проєкту оцінюється у 6,5 року.
Posco International — одна з найбільших корейських торговельних корпорацій, дочірня компанія POSCO. Корпорація розвиває бізнес у напрямках енергетики, агропромисловості, сталевого виробнитцва та екології. У 2023 році Posco International об’єдналася зі своєю дочірньою компанією Posco Energy.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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