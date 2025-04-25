Київський K41 Community Fund повідомив про викуп інвестором будівлі колишнього заводу Ріхерта на Подолі — Finance.ua
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Київський K41 Community Fund повідомив про викуп інвестором будівлі колишнього заводу Ріхерта на Подолі

Фондовий ринок
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Київський K41 Community Fund повідомив про викуп інвестором будівлі колишнього заводу Ріхерта на Подолі
Київський K41 Community Fund повідомив про викуп інвестором будівлі колишнього заводу Ріхерта на Подолі
Київський K41 Community Fund повідомив про викуп інвестором будівлі колишнього пивоварного заводу Ріхерта у Подільському районі столиці й про скасування проєкту будівництва житлового комплексу «Ріхерт&Парк» на цій териториії.
«Відтепер компанія A Development залишає територію Юрковиці, та ця ділянка захищена від житлової забудови. Ми знайшли інвестиції, що дали нам змогу викупити будівлю заводу Ріхерта, а також взяти в довгострокову оренду земельну ділянку навколо броварні з озером», — повідомив проєкт K41 Community Fund на своїй сторінці в Instagram.
За його даними, на вказаній території планується відкрити парк з озером та громадські простори.
Раніше, у листопаді 2024 року, A Development повідомляла про зміну концепції реноваційного проєкту «Ріхерт&Парк», а саме про зменшення площі забудови на 40 тис. кв. м та створення парку площею 5,85 га з культурним центром. Замовником будівництва виступало ТОВ «Керамоблоки-Інвест».
Втім пізніше Антимонопольний комітет України погодив придбання ТОВ «КУА «Прогресивні інвестиційні стратегії» компанії «Керікс Девелопмент», яка виступала орендарем земельних ділянок, де планувалася реалізація проєкту реновації.
Згідно з даними Opendatabot, власником «КУА «Прогресивні інвестиційні стратегії» є CEO агрохолдингу «Кернел» Андрій Веревський.
Станом на 24 квітня 2025 року Веревського також вказано бенефіціаром «Керікс Девелопмент». Так, попереднього бенефіціара Олексія Баранова, який є власником A Develoment, було видалено з реєстру 4 лютого.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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