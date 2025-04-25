Київський K41 Community Fund повідомив про викуп інвестором будівлі колишнього заводу Ріхерта на Подолі — Finance.ua

Київський K41 Community Fund повідомив про викуп інвестором будівлі колишнього заводу Ріхерта на Подолі Сьогодні 12:32 — Фондовий ринок

Київський K41 Community Fund повідомив про викуп інвестором будівлі колишнього заводу Ріхерта на Подолі

Київський K41 Community Fund повідомив про викуп інвестором будівлі колишнього пивоварного заводу Ріхерта у Подільському районі столиці й про скасування проєкту будівництва житлового комплексу «Ріхерт&Парк» на цій териториії.

«Відтепер компанія A Development залишає територію Юрковиці, та ця ділянка захищена від житлової забудови. Ми знайшли інвестиції, що дали нам змогу викупити будівлю заводу Ріхерта, а також взяти в довгострокову оренду земельну ділянку навколо броварні з озером», — повідомив проєкт K41 Community Fund на своїй сторінці в Instagram.

За його даними, на вказаній території планується відкрити парк з озером та громадські простори.

Раніше, у листопаді 2024 року, A Development повідомляла про зміну концепції реноваційного проєкту «Ріхерт&Парк», а саме про зменшення площі забудови на 40 тис. кв. м та створення парку площею 5,85 га з культурним центром. Замовником будівництва виступало ТОВ «Керамоблоки-Інвест».

Втім пізніше Антимонопольний комітет України погодив придбання ТОВ «КУА «Прогресивні інвестиційні стратегії» компанії «Керікс Девелопмент», яка виступала орендарем земельних ділянок, де планувалася реалізація проєкту реновації.

Згідно з даними Opendatabot, власником «КУА «Прогресивні інвестиційні стратегії» є CEO агрохолдингу «Кернел» Андрій Веревський.

Станом на 24 квітня 2025 року Веревського також вказано бенефіціаром «Керікс Девелопмент». Так, попереднього бенефіціара Олексія Баранова, який є власником A Develoment, було видалено з реєстру 4 лютого.

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