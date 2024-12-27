Одна з найбільших у світі контейнерних компаній повертається в Україну — Finance.ua

Одна з найбільших у світі контейнерних компаній повертається в Україну Сьогодні 19:13 — Фондовий ринок

Французька компанія CMA CGM, яка входить до трійки найбільших у світі операторів морських контейнерних перевезень, відновлює судноплавне сполучення з Україною.

Про це повідомило профільне видання Splash 24/7.

У повідомленні сказано, що наприкінці наступного місяця марсельська компанія CMA CGM запустить новий маршрут Odessa Express (ODX), який з’єднає порти Пірея, Стамбула та Одеси.

Зазначається, що це другий великий оператор, який повертається до України з власними суднами.

Раніше цього року MSC розпочав перевезення між Констанцою (Румунія) та Чорноморськом.

За даними компанії Alphaliner, яка спеціалізується на аналізі ринку контейнерних перевезень, CMA CGM стане першим оператором, який пропонуватиме пряме судноплавне сполучення між Грецією та Україною від початку повномасштабного вторгнення росії.

«Для виконання рейсів будуть задіяні два судна: *Lila Canada* (місткість 1118 TEU) та *TJ Orhan* (місткість 1550 TEU). Згідно з графіком, *TJ Orhan* має вирушити з Пірея 24 січня, а прибуття до Одеси очікується через чотири дні», — сказано у повідомленні.

Також у повідомленні сказано, що регулярні морські рейси до України відновилися у квітні цього року, коли українська транспортно-логістична компанія Iteris Feeders відкрила маршрут між Констанцою та Чорноморськом.

Крім того, йдеться у повідомленні, турецький оператор Medkon Lines оголосив про відновлення свого маршруту між Туреччиною та Україною, який було припинено на початку 2022 року.

Послуга запрацює з середини січня, що зробить Medkon Lines першим турецьким оператором, який повертається на український ринок.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.