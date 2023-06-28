Одна з країн ЄС продовжила програму безкоштовного житла для українців: нові терміни — Finance.ua
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Одна з країн ЄС продовжила програму безкоштовного житла для українців: нові терміни

Світ
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Одна з країн ЄС продовжила програму безкоштовного житла для українців: нові терміни
Одна з країн ЄС продовжила програму безкоштовного житла для українців: нові терміни
В Болгарії продовжили програму державної підтримки з розміщення біженців із України. Про це 28 червня повідомила служба інформації уряду.
Готелі отримуватимуть компенсацію 15 левів на день до кінця вересня 2023 року, повідомляє sofiaglobe.com.

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У заяві йдеться, що уряд доручив міністрам праці і соціальної політики та освіти розробити пропозиції конкретних заходів з інтеграції українців, які мають бути включені до нової програми. На це урядовцям дають 2 місяці.
Програма, яку запровадили у 2022 році для безкоштовного розміщення українських біженців, передбачала виділення коштів на державну підтримку готелів. Програму кілька разів продовжували, хоча тимчасовий уряд урізав фінансування.
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За останніми даними, в країні залишилося 82 473 українські біженці, з яких 16 804 проживають за програмою гуманітарного розміщення. Загалом на територію Болгарії з початку війни прибули 1 410 258 українців.
За матеріалами:
РБК-Україна
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