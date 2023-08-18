Одна з країн ЄС допускає закриття кордону з росією — Finance.ua

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Одна з країн ЄС допускає закриття кордону з росією

Світ
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Одна з країн ЄС допускає закриття кордону з росією
Одна з країн ЄС допускає закриття кордону з росією
Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте не виключила можливості закриття кордону з російською федерацією.
Про це очільниця зовнішньополітичного відомства заявила в інтерв'ю LRT.
«У нас була зустріч з головою Державної прикордонної служби, і ми всією командою обговорювали не тільки закриття кордону з білоруссю, а й інші варіанти, зокрема, закриття кордону з російською федерацією, тому що можуть бути різні загрози, і ми повинні бути готові», — заявила вона.
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При цьому, Білотайте додала, що наразі важко сказати, чи буде кордон з країною-агресором автоматично закритий у разі повного закриття кордону з білоруссю.
«На даному етапі я маю сказати, що ми не маємо реальних загроз, але ми бачимо, що існують певні ризики, що можуть бути різні провокації», — заявила міністерка.
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Нагадаємо, країни Балтії та Польща обговорюють можливість та алгоритми повного закриття кордонів із білоруссю.
Раніше уряд Литви вирішив тимчасово закрити від 18 серпня два із шести прикордонних пунктів пропуску на кордоні з білоруссю.
У вівторок, 15 серпня, Державна прикордонна служба Латвії повідомила про введення мобілізації своїх співробітників з метою посилення контролю на ділянці кордону з білоруссю.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
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