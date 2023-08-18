Одна з країн ЄС допускає закриття кордону з росією — Finance.ua

Одна з країн ЄС допускає закриття кордону з росією Сьогодні 20:45 — Світ

Одна з країн ЄС допускає закриття кордону з росією

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте не виключила можливості закриття кордону з російською федерацією.

Про це очільниця зовнішньополітичного відомства заявила в інтерв'ю LRT

«У нас була зустріч з головою Державної прикордонної служби, і ми всією командою обговорювали не тільки закриття кордону з білоруссю, а й інші варіанти, зокрема, закриття кордону з російською федерацією, тому що можуть бути різні загрози, і ми повинні бути готові», — заявила вона.

Читайте також Литва заморозила 103 мільйони євро російських і білоруських активів

При цьому, Білотайте додала, що наразі важко сказати, чи буде кордон з країною-агресором автоматично закритий у разі повного закриття кордону з білоруссю.

«На даному етапі я маю сказати, що ми не маємо реальних загроз, але ми бачимо, що існують певні ризики, що можуть бути різні провокації», — заявила міністерка.

Читайте також Литва перекрила транзитний канал до росії та білорусі

Нагадаємо, країни Балтії та Польща обговорюють можливість та алгоритми повного закриття кордонів із білоруссю.

Раніше уряд Литви вирішив тимчасово закрити від 18 серпня два із шести прикордонних пунктів пропуску на кордоні з білоруссю.

У вівторок, 15 серпня, Державна прикордонна служба Латвії повідомила про введення мобілізації своїх співробітників з метою посилення контролю на ділянці кордону з білоруссю.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.