Одна на мільярд: в Англії чоловік викопав 3000-річну золоту застібку (фото) — Finance.ua

Одна на мільярд: в Англії чоловік викопав 3000-річну золоту застібку (фото) Вчора 20:34 — Світ

Любитель-мисливець за скарбами найшов 3000-річну застібку для сукні чи плаща на ділянці землі в Елластоуні, графство Стаффордшир.

Про це пише thesun.co.uk

Джонатан опублікував фотографію в інтернеті, і незабаром люди сказали, що на його руках щось дуже рідкісне.

Вважається, що предмет бронзової доби, який має лише 13 см у довжину та важить 110 г, є одним із семи, знайдених в Англії.

Ймовірно, його придбає музей.

Він сказав: «Це перевершує навіть мої найсміливіші мрії. Це неймовірно! Ми були в машині, коли зрозуміли, наскільки вона цінна. Вдома ми трохи дослідили і зрозуміли, що це справжній скарб. Ми сиділи там, не вірячи собі».

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