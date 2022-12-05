Одеса залишилась без водопостачання через знеструмлення — Finance.ua
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Одеса залишилась без водопостачання через знеструмлення

Енергетика
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В Одесі всі споживачі в понеділок, 5 грудня, залишились без водопостачання внаслідок масованого ракетного обстрілу росією української інфраструктури.
Про це повідомляє пресслужба «Інфоксводоканал».
«Зараз знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії. Тому відсутнє водопостачання скрізь по нашим споживачам», — йдеться в повідомленні.
У компанії додали, що після відновлення енергоживлення ситуація із водопостачанням стабілізується.
«Наразі можливі перебої із зв’язком та дозвоном до контакт-центру водоканалу», — додали в повідомленні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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