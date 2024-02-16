Очільник МОН Лісовий заявив, що закон про мобілізацію зменшить кількість вступників до ЗВО — Finance.ua
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Очільник МОН Лісовий заявив, що закон про мобілізацію зменшить кількість вступників до ЗВО

Казна та Політика
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Очільник МОН Лісовий заявив, що закон про мобілізацію зменшить кількість вступників до ЗВО
Очільник МОН Лісовий заявив, що закон про мобілізацію зменшить кількість вступників до ЗВО
В Україні спостерігається негативна динаміка щодо кількості вступників до вишів. У разі ухвалення законопроєкту про мобілізацію вступників стане ще менше
Про це заявив міністр освіти й науки України Оксен Лісовий.
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«Сьогодні цю динаміку дещо спотворює кількість вступників на контрактну форму навчання, які за непрямими ознаками можуть розцінюватися як вступ на другу вищу освіту людей чоловічої статі старшого віку. Але з прийняттям змін до закону про мобілізацію, я думаю, ця можливість також буде закрита», — сказав він.
Законопроєкт, який ухвалили в першому читанні, передбачає тільки послідовне навчання. Тобто вступати на другу вищу освіту — на другий бакалаврат чи другу магістратуру — можна, право на освіту є, але не буде відстрочки від мобілізації, пояснив міністр.
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Він також зазначив, що факторами відтоку абітурієнтів будуть:
  • вступ України до ЄС, коли у наших вишів з’являться конкуренти серед інших східноєвропейських ЗВО;
  • демографічні показники.
Нагадаємо, 7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт № 10 449 про посилення мобілізації.
За матеріалами:
Espreso.tv
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