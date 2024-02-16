Очільник МОН Лісовий заявив, що закон про мобілізацію зменшить кількість вступників до ЗВО — Finance.ua

Очільник МОН Лісовий заявив, що закон про мобілізацію зменшить кількість вступників до ЗВО Сьогодні 19:30 — Казна та Політика

Очільник МОН Лісовий заявив, що закон про мобілізацію зменшить кількість вступників до ЗВО

В Україні спостерігається негативна динаміка щодо кількості вступників до вишів. У разі ухвалення законопроєкту про мобілізацію вступників стане ще менше

Про це заявив міністр освіти й науки України Оксен Лісовий.

«Сьогодні цю динаміку дещо спотворює кількість вступників на контрактну форму навчання, які за непрямими ознаками можуть розцінюватися як вступ на другу вищу освіту людей чоловічої статі старшого віку. Але з прийняттям змін до закону про мобілізацію, я думаю, ця можливість також буде закрита», — сказав він.

Законопроєкт, який ухвалили в першому читанні, передбачає тільки послідовне навчання. Тобто вступати на другу вищу освіту — на другий бакалаврат чи другу магістратуру — можна, право на освіту є, але не буде відстрочки від мобілізації, пояснив міністр.

Він також зазначив, що факторами відтоку абітурієнтів будуть:

вступ України до ЄС, коли у наших вишів з’являться конкуренти серед інших східноєвропейських ЗВО;

демографічні показники.

Нагадаємо, 7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт № 10 449 про посилення мобілізації.

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