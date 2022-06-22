Очікуємо на LNG і ленд-ліз: скільки газу планує імпортувати Україна — Finance.ua

Очікуємо на LNG і ленд-ліз: скільки газу планує імпортувати Україна

Вчора 09:32 — Енергетика

Очікуємо на LNG і ленд-ліз: скільки газу планує імпортувати Україна

Україна цього сезону планує закупити за кордоном близько 5,8 млрд кубометрів природного газу. Разом із внутрішнім видобутком і вже наявними обсягами в підземних сховищах це дозволить накопичити в ПСГ на початок опалювального сезону 2022-2023 необхідні 19 млрд кубометрів газу.

Про це на брифінгу в Києві повідомив голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

За його словами, ця зима може бути найскладнішою в новітній історії України. Проте дефіциту газу не очікується. У ПСГ уже закачали понад 10,5 млрд кубів газу, що вже більше, аніж зазвичай у червні. Крім того, в сховища нині активно закачують газ власного видобутку.

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«Видобуток упав, але відносно споживання — не настільки критично. Споживання впало набагато більше. Зараз на українському ринку газу є профіцит, тому ми можемо закачувати газ у сховища й готуватися до опалювального сезону», — наголосив Юрій Вітренко.

Фізичних проблем із імпортом газу з ЄС також немає, додав глава Нафтогазу. Проте паливо дуже дороге. Тож на його закупівлю за кордоном доведеться витратити близько $8 млрд. Одним із імовірних джерел фінансування цього імпорту може стати програма ленд-лізу від США.

«Ми можемо повернути потім ці обсяги газу, наприклад, за 2 роки. Особливо, коли, як ми всі очікуємо, ми переможемо й зможемо збільшити видобуток газу в Україні... Це один із тих варіантів, які ми опрацьовуємо з нашими міжнародними партнерами», — уточнив Юрій Вітренко.

Крім того, за його словами, Нафтогаз очікує перші поставки скрапленого газу вже в четвертому кварталі цього року. LNG доставлять на один із терміналів ЄС, звідки до України регазифікований газ потрапить через газотранспортну систему.

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