Очікуємо на LNG і ленд-ліз: скільки газу планує імпортувати Україна — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Очікуємо на LNG і ленд-ліз: скільки газу планує імпортувати Україна

Вчора 09:32Енергетика
351
Очікуємо на LNG і ленд-ліз: скільки газу планує імпортувати УкраїнаОчікуємо на LNG і ленд-ліз: скільки газу планує імпортувати Україна
Україна цього сезону планує закупити за кордоном близько 5,8 млрд кубометрів природного газу. Разом із внутрішнім видобутком і вже наявними обсягами в підземних сховищах це дозволить накопичити в ПСГ на початок опалювального сезону 2022-2023 необхідні 19 млрд кубометрів газу.
Про це на брифінгу в Києві повідомив голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.
За його словами, ця зима може бути найскладнішою в новітній історії України. Проте дефіциту газу не очікується. У ПСГ уже закачали понад 10,5 млрд кубів газу, що вже більше, аніж зазвичай у червні. Крім того, в сховища нині активно закачують газ власного видобутку.
Читайте також
«Видобуток упав, але відносно споживання — не настільки критично. Споживання впало набагато більше. Зараз на українському ринку газу є профіцит, тому ми можемо закачувати газ у сховища й готуватися до опалювального сезону», — наголосив Юрій Вітренко.
Фізичних проблем із імпортом газу з ЄС також немає, додав глава Нафтогазу. Проте паливо дуже дороге. Тож на його закупівлю за кордоном доведеться витратити близько $8 млрд. Одним із імовірних джерел фінансування цього імпорту може стати програма ленд-лізу від США.
Місце для вашої реклами
«Ми можемо повернути потім ці обсяги газу, наприклад, за 2 роки. Особливо, коли, як ми всі очікуємо, ми переможемо й зможемо збільшити видобуток газу в Україні... Це один із тих варіантів, які ми опрацьовуємо з нашими міжнародними партнерами», — уточнив Юрій Вітренко.
Крім того, за його словами, Нафтогаз очікує перші поставки скрапленого газу вже в четвертому кварталі цього року. LNG доставлять на один із терміналів ЄС, звідки до України регазифікований газ потрапить через газотранспортну систему.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Факти
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.