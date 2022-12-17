Очікувати знижок не варто: експерти пояснили, чим зумовлене подорожчання житла — Finance.ua

Очікувати знижок не варто: експерти пояснили, чим зумовлене подорожчання житла Сьогодні 21:00 — Нерухомість

Як зазначає голова комітету Асоціації фахівців з нерухомості України Едуард Бразас, сьогодні все менше продавців розпродують житло на хвилі паніки.

Ціни на житло продовжать зростати

Бразас наголошує, що продавці, які прагнули продати житло терміново, вже уклали угоди. Натомість на ринок вийшли ті, хто очікував стабілізації ситуації та не готовий поступатися ціною.

Зараз та найближчим часом забудовники та продавці квартир на «вторинці» продовжать втримувати ціни, тож купити житло дешево сьогодні не вийде.

З цим згоден і експерт ринку нерухомості Михайло Артюхов. Він додає, що ціни на житло почали зростати з початком осені. При чому це помітно і на ринку оренди.

«Ще на початку серпня на київському ринку орендного житла не можна було нічого здати, але потім він різко пожвавився через відкладений попит — всі пропозиції швидко розібрали. Ба більше, восени посередники почали ходити по орендодавцях, які вже поселили квартирантів за 6-7 тисяч гривень, пропонуючи їм привести „нормальних“ орендарів, які готові платити 9 тисяч гривень за однокімнатну квартиру», — розповів про ситуацію Артюхов.

Експерт вважає, що попит на оренду зберігатиметься завдяки притоку до столиці переселенців з інших регіонів.

Концепція забудови «місто в місті»: що це та в чому її переваги

На тлі планових відключень електроенергії, все більше українців обирають роботу та відпочинок поза домом. Саме в цих умовах проявляється справжня перевага житлових комплексів, збудованих у районах із розвинутою інфраструктурою.

Однак, як зазначають експерти із Корпорації Нерухомості РІЕЛ, забудовники, які по-справжньому турбуються про комфорт своїх мешканців, передбачають у житлових комплексах не тільки квартири, але й нежитлові будівлі, місця відпочинку, заклади освіти та паркінги. Завдяки цьому такі проєкти нагадують цілі містечка, де можна знайти все необхідне.

Що таке концепція «місто в місті»

«Місто в місті» — це концепція облаштування та розвитку життєвого простору, що поєднує житлову, офісну та бізнес-площі. Це дозволяє мешканцям багатоповерхівок задовольняти базові потреби, не втрачаючи багато часу на пересування населеним пунктом. Бонусом у таких містечках облаштовано власні зелені зони, тераси, алеї та місця для відпочинку.

Увагу приділено і дітям. У поліфункціональних ЖК часто будують власні дитячі садочки, школи та заклади позашкільної освіти. Відтак батьки знають, що малеча завжди біля дому.

Телеканал 24 За матеріалами:

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