Очікування банкірів щодо стану фінсектору погіршилися — Данилишин — Finance.ua
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Очікування банкірів щодо стану фінсектору погіршилися — Данилишин

Казна та Політика
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Очікування банкірів щодо стану фінсектору погіршилися — Данилишин
Очікування банкірів щодо стану фінсектору погіршилися — Данилишин
За даними опитування про системні ризики, яке вчергове було проведено Національним банком України, у листопаді 2023 року, понад 90% респондентів оцінили стійкість сектору як середню та вище середньої.
Про це повідомив Богдан Данилишин, колишній голова Ради НБУ.
Він зазначив, що більша частина опитаних оцінили стан як добрий чи дуже добрий і лише 6% - як поганий.
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«Попри те, що схильність фінустанов до ризику за пів року помітно підвищилася (про це звітували майже 40% респондентів — найбільша частка від запровадження опитування), очікування фінустанов на наступні пів року помітно погіршилися. Частка респондентів, що очікують погіршення стану фінсектору, збільшилася до 32% порівняно з травнем (3%), водночас зменшилася кількість опитаних, які очікують позитивних змін», — зазначив він.
Джерелом найвищого ризику від початку повномасштабного вторгнення залишається війна з росією.
До п’ятірки найвагоміших ризиків увійшли ризики припливу іноземного капіталу (вперше з травня 2022 року) та якості законодавства й податкової системи (вперше з листопада 2019 року).

Актуальна інформація про курси валют в Україні 🧐

Нагадаємо, динаміка підтримки України з боку західних партнерів сповільнилася — допомога партнерів впала до найнижчого рівня з січня 2022 року.
Як свідчать дані Опендабаот, 122,7 млрд грн заробили українські банки за 10 місяців 2023 року. Це вже більш ніж удвічі більше за відповідний період 2021 року, коли прибуток склав 58,35 млрд грн.

Ще одне послаблення валютних обмежень. Як відреагував ринок 💵

За матеріалами:
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