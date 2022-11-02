Обираємо криптомонету для інвестицій: на що звертати увагу — Finance.ua

Обираємо криптомонету для інвестицій: на що звертати увагу Вчора 11:01 — Фінтех і Картки

Обираємо криптомонету для інвестицій: на що звертати увагу

Попри певні ризики, інвестори оцінюють криптовалюту як привабливий клас активів. Пояснення цьому досить просте — криптовалюти можуть урізноманітнити інвестиційний портфель, а волатильність цін — принести значні прибутки.

Однак кожна монета має свої технічні характеристики, і щоб підібрати якісну і вартісну монету потрібно трохи часу і певних навичок.

Перед початком аналізу треба обрати платформу, де можна аналізувати різні криптовалюти. Найпопулярнішими є 2 такі платформи: CoinMarketCap та CoinGeko . Тут можна знайти все, що може знадобитися для аналізу криптовалюти: ціна монет, графіки, обсяги торгів, ринкова капіталізація.

Експерти радять поділити аналіз крипти на 3 етапи:

вивчити технічну сторону монети,

проаналізувати її ринкові показники,

визначити корисність валюти в середньостроковій чи довгостроковій перспективі.

Технічний аналіз

Кожна криптомонета повинна мати свій сайт, і це обов‘язково. Адже саме на сайті ви зможете детально вивчити всі дані про неї.

Основне, на що потрібно звернути увагу:

сайт має бути легким для сприйняття, чітким та не містити помилок;

на сайті мають бути прописані цілі криптопроєкту;

має бути інформація про команду розробників;

а також має бути у вільному доступі White Paper.

Біла книга (з англ. white paper. — Ред.) — це офіційний документ, який містить основну інформацію про криптомонету чи проєкт. Та описує цілі та стратегії використання криптовалюти.Тобто це такий гайд: яким чином буде використовуватися валюта, і для чого вона була створена.

Відсутність білої книги є серйозною проблемою, а будь-яка надійна біла книга не повинна містити орфографічних і граматичних помилок.

Ринкові показники як основа аналізу криптовалюти

Для аналізу будь-якої криптомонети (для початку) достатньо буде вміти оцінювати три найпоширеніші показники:

ринкова капіталізація (Market Cap);

обсяг торгів (Volume);

пропозиція в обігу (Circulating Supply).

Ринкова капіталізація криптовалюти розраховується шляхом множення ціни криптовалюти на загальну кількість монет або токенів в обігу.

Як правило, безпечніше інвестувати в криптовалюти з високою ринковою капіталізацією (понад 1 мільярд доларів США. — Ред.). Але пам’ятайте, деякі криптовалюти з високою ринковою капіталізацією все ще мають високий ризик, тому оцінювати потенціал вартості лише за ринковою капіталізацією не рекомендується.

Ще один показник, на який варто звернути увагу, — це обсяг торгів монетою. Цей показник свідчить про те, скільки криптовалюти було продано протягом певного періоду часу.

Великий обсяг означає, що багато інвесторів купують і продають, що призводить до більшої ліквідності та стабільності цін.

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Також важливо дивитися на пропозицію в обігу та загальну пропозицію криптопроєкту стосовно максимальної пропозиції.

Пропозиція в обігу визначає, скільки одиниць цієї криптовалюти «крутиться» на ринку в будь-який момент часу. Загальна пропозиція — це загальна кількість монет або токенів, які були створені, але не враховує монети, які були спалені або знищені. Тоді як максимальна пропозиція стосується всіх монет, які коли-небудь з’являться.

Bitcoin є хорошим орієнтиром — загальна пропозиція Bitcoin становить лише 21 мільйон, тоді як зараз в обігу близько 19 мільйонів.

Більше подробиць про те, на що варто звертати увагу при виборі криптомонет для інвестування, а також пояснення, чому «хайпові» монети не завжди приносять прибуток — читайте у статті за посиланням нижче.

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