Експерт спрогнозував зростання капіталізації ринку криптовалют до $300 трлн — Finance.ua
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Експерт спрогнозував зростання капіталізації ринку криптовалют до $300 трлн

Фінтех і Картки
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Експерт спрогнозував зростання капіталізації ринку криптовалют до $300 трлн
Експерт спрогнозував зростання капіталізації ринку криптовалют до $300 трлн
Колишній топ-менеджер Goldman Sachs та макроінвестор Рауль Пал допустив зростання капіталізації ринку цифрових активів до $300 трлн у найближчі 10–15 років.
За його словами, капіталізація практично всіх фінансових ринків складає від $200 трлн до $300 трлн. Пал вважає, що в майбутньому криптовалюти також досягнуть цього рівня в рамках «найшвидшого і наймасштабнішого зростання» в історії.
Прогноз експерта ґрунтується на обсязі активності навколо індустрії цифрових активів та Web3. Пал також відзначив надходження венчурних інвестицій у розмірі $60 млрд за останні 18 місяців.
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Він упевнений, що ринкова капіталізація криптовалют злетить відразу після закінчення макроекономічних потрясінь. На думку експерта, у найближчі 6–12 місяців у криптоіндустрії з’явиться багато нових продуктів.
Раніше голова керуючої компанії ARK Invest Кеті Вуд спрогнозувала зростання капіталізації біткойну до $4,5 трлн.
Більшість опитаних MLIV Pulse криптовалютних інвесторів очікують, що до кінця 2022 року цифрове золото торгуватиметься в діапазоні $17 600–25 000.

Де краще зберігати криптовалюту

За матеріалами:
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