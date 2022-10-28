Туреччина запустить державну криптовалюту вже у 2023 році — Finance.ua

Туреччина запустить державну криптовалюту вже у 2023 році Вчора 05:12 — Фінтех і Картки

Туреччина запустить державну криптовалюту вже у 2023 році

Центральний банк Туреччини (TCMB) планує запустити державну криптовалюту вже у 2023 році — про це стало відомо з річного плану президента країни Реджепа Таїпа Ердогана, представленого Управлінням стратегії та бюджету Туреччини.

Як повідомили представники TCMB, цифрову ліру інтегрують із системою ідентифікації та платіжною системою FAST. Розробкою, дослідженням та тестуванням CBDC займатиметься Центральний банк у співпраці з Мінфіном та Науково-технічним дослідницьким інститутом Туреччини.

Про можливість випуску CBDC в уряді Туреччини говорили ще минулого року у вересні. Тоді передбачалося, що національна криптовалюта доповнить існуючу платіжну інфраструктуру та допоможе країні боротися з кризою.

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Так, у липні рівень інфляції в Туреччині досягнув найвищого показника за 24 роки і становив понад 78% за рік. Саме тому громадяни країни почали активніше інвестувати власні заощадження в криптовалюти — таким чином сподіваючись захистити власне фінансове становище.

Нагадаємо, на початку серпня правоохоронні органи Албанії затримали найбільшого турецького криптовалютного злочинця, засновника фейкової турецької криптовалютної біржі Thodex Фарука Фатіха Озера. Шахрай втік із Туреччини у березні 2021 року, прихопивши із собою $2 мільярди клієнтських коштів. Перед замороженням рахунків компанії послугами біржі користувалося понад 400 000 клієнтів, а денний обсяг продажів перевищував пів мільярда доларів. У квітні стало відомо, що турецький прокурор вимагає від суду ув’язнення 21 члена команди Thodexта його засновника на загальний термін у 40 тисяч років.

noworries За матеріалами:

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