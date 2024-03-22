Обсяги надходження російського дизпалива до інших країн збільшилися майже на чверть (список країн) — Finance.ua

Обсяги надходження російського дизпалива до інших країн збільшилися майже на чверть (список країн) Сьогодні 10:33

Обсяги надходжень російських газойлів і ДП у порти інших країн за тиждень 11−17 березня збільшився на 22% відносно попереднього тижня і становили 978 тис. тонн.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».

Найбільшими за обсягами країнами, куди надходили російські газойлі й дизпальне, були Туреччина, Бразилія, Марокко й Лівія.

На них припадає 70% постачань. Крім того, обсяги надходження дистилятів у країни Північної Африки минулого тижня потроїлися.

Минулого тижня обсяги надходження російського дизпального і газойлю у турецькі порти зменшилися з 427 тис. тонн до 370 тис. тонн.

Надходження російських дистилятів у бразильські порти минулого тижня зменшилися на 17% і становили 126 тис. тонн. Усі вантажі було відправлено з балтійських портів.

Марокко збільшила постачання російського дизпального з 35 до 103 тисяч тонн. Лівія збільшила імпорт на 182%, до 84 тисяч тонн.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.