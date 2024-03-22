Обсяги надходження російського дизпалива до інших країн збільшилися майже на чверть (список країн) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Обсяги надходження російського дизпалива до інших країн збільшилися майже на чверть (список країн)

0
Обсяги надходжень російських газойлів і ДП у порти інших країн за тиждень 11−17 березня збільшився на 22% відносно попереднього тижня і становили 978 тис. тонн.
Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
Найбільшими за обсягами країнами, куди надходили російські газойлі й дизпальне, були Туреччина, Бразилія, Марокко й Лівія.
На них припадає 70% постачань. Крім того, обсяги надходження дистилятів у країни Північної Африки минулого тижня потроїлися.
Минулого тижня обсяги надходження російського дизпального і газойлю у турецькі порти зменшилися з 427 тис. тонн до 370 тис. тонн.
Надходження російських дистилятів у бразильські порти минулого тижня зменшилися на 17% і становили 126 тис. тонн. Усі вантажі було відправлено з балтійських портів.
Марокко збільшила постачання російського дизпального з 35 до 103 тисяч тонн. Лівія збільшила імпорт на 182%, до 84 тисяч тонн.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.