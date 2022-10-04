Обсяг торгів на Українській біржі сягнув 2 млрд грн — Finance.ua

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Обсяг торгів на Українській біржі сягнув 2 млрд грн

Фондовий ринок
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Обсяг торгів на Українській біржі сягнув 2 млрд грн
Обсяг торгів на Українській біржі сягнув 2 млрд грн
Обсяг торгів на Українській біржі у вересні склав 2,010 млрд грн. Всього було укладено 12 350 угод.
Про це йдеться у повідомленні біржі.
У структурі торгів за вересень 83,10% або 1,67 млрд грн припало на державні облігації (ОВДП), на іноземні цінні папери — 16,73% або 336,2 млн грн.
На корпоративні облігації припало 0,08% сумарного обороту або 1,69 млн грн. Ще 0,08% на акції або 1 702 385,76 гривень, на інвестиційні сертифікати 0,01% або 129 603,08 гривень.
Лідерами обігу на ринку пайових цінних паперів у вересні були Apple Inc., аз — 46,4 млн грн; Amazon.com, Inc., аз — 43,3 млн грн; Alphabet Inc., аз (37,4 млн гривень).
Лідерами обігу на ринку боргових цінних паперів у вересні були: 201255 ОВДП, погашення 24.05.2023 (429,2 млн гривень); 200885 ОВДП, погашення 19.04.2023 (350,8 млн гривень) та 213227 ОВДП, погашення 01.11.2023 (243,9 млн гривень).
Нагадаємо, у серпні «Українська біржа» та фондова біржа ПФТС заявили про поновлення торгівлі цінними паперами, припиненої в перший день війни.

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Фінансовий клуб
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