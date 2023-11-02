Обсяг ринку оренди сільгоспземель втричі перевищив ринок купівлі-продажу — Finance.ua

Обсяг ринку оренди сільгоспземель втричі перевищив ринок купівлі-продажу Сьогодні 21:09 — Аграрний ринок

Обсяг ринку оренди сільгоспземель втричі перевищив ринок купівлі-продажу

На ринку землі України у третьому кварталі поточного року відбулося 21,4 тис. транзакцій купівлі-продажу площею 43,5 тис. га.

Як говориться у звіті KSE , це майже відповідає обсягам 2-го кварталу (21,4 тис. договорів площею 44,0 тис. га) і значно вище січня-березня, коли було укладено лише 15,7 тис. угод сукупною площею 32 тис. га.

«Всього з моменту відкриття ринку земель було укладено 172,8 тис. угод купівлі-продажу сукупною площею майже 380,5 тис. га. Таким чином, станом на кінець вересня 2023 року в обігу перебувало 0,92% від всіх cільгоспземель України в кордонах 1991 року, або 1,08% сільгоспземель на підконтрольних Україні територіях», — уточнюють фахівці.

А що з цінами?

За результатами трьох кварталів 2023 року середньозважена ціна землі зросла на 10,4% — до 38,5 тис. грн/га.

Зважаючи на те, що в Україні 31,1 млн га землі у приватній власності, зростання ціни на 10,4% дорівнює збільшенню капіталізації ринку сільгоспземель на 115,1 млрд грн, що дорівнює приблизно десятій частині доходів загального фонду бюджету країни у 2023 році.

«За підсумками 3-го кварталу 2023 року обсяг ринку оренди сільгоспземель втричі перевищив ринок купівлі-продажу, що є прогнозованим з огляду на значну обмеженість ринку на першому етапі, коли набувати землю у власність мають право лише фізичні особи й не більше 100 га в одні руки», — зазначають у KSE.

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І додають, що ринок оренди земель у 3-му кварталі просів порівняно з 2-м кварталом на 42% за кількістю транзакцій і на 54% — за площею.

«Ціни на оренду комунальних земель, які стабільно знижувались з початку 2023 року, стабілізувались у вересні на позначці 7,8 тис. грн/га. При цьому ціни оренди на земельних торгах після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну продовжують бути значно нижчими, аніж до лютого 2022 року, ймовірно, через погіршення фінансової спроможності сільгоспвиробників унаслідок падіння внутрішніх цін на основну сільськогосподарську продукцію», — пояснюють експерти.

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