Обсяг приватних грошових переказів у червні склав $1,2 млрд — Finance.ua

Обсяг приватних грошових переказів у червні склав $1,2 млрд Вчора 18:23 — Казна та Політика

Обсяг приватних грошових переказів у червні склав $1,2 млрд

Обсяг приватних грошових переказів у червні збільшився на 1,5% і склав 1,2 млрд доларів.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Обсяги заробітної плати, яку отримують українці з-за кордону, скоротилися на 29,8%, обсяги інших приватних переказів, що надійшли через офіційні канали, збільшилися на 3,8%.

Загалом офіційними каналами спрямовано на 13,2% переказів менше, ніж у червні минулого року, тоді як потік через неформальні канали збільшився на 21,8% порівняно з червнем минулого року.

Загалом за шість місяців поточного року обсяги грошових переказів зменшилися на 6,2%, зокрема чиста оплата праці — на 5,2%, приватні трансферти — на 8,6%.

Довідка Finance.ua:

2021 року обсяг грошових переказів в Україну збільшився на 25,4% до 15,026 млрд доларів порівняно з 2020 роком;

2020 року обсяг грошових переказів зріс на 1,7% до рекордних 12,1 млрд доларів.

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