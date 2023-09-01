Обсяг непрацюючих кредитів за місяць зріс на 5 мільярдів — Finance.ua

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Обсяг непрацюючих кредитів за місяць зріс на 5 мільярдів

Кредит&Депозит
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Обсяг непрацюючих кредитів за місяць зріс на 5 мільярдів
Обсяг непрацюючих кредитів за місяць зріс на 5 мільярдів
Станом на 1 серпня поточного року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банках України становила 39,3%. Це на 0,3 в.п., або на 5 млрд грн вище, ніж місяць тому.
Про це повідомляє Національний банк України.
Зазначається, що обсяг непрацюючих кредитів за місяць виріс на 5 млрд грн переважно за рахунок державних банків, обсяг наданих банками кредитів — на 4 млрд грн.
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«Національний банк до кінця року проводить оцінку стійкості банків та банківської системи, за результатами якої окремим банкам, ймовірно, доведеться відобразити додаткові втрати від кредитного ризику», — нагадують в Нацбанку.
До повномасштабного вторгнення росії в Україну частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав.

Довідка Finance.ua:

  • у вересні-жовтні умови за більшістю популярних банківських депозитів та кредитних продуктів суттєво зміняться. Ситуація в економіці вперше за 1,5 року війни дає змогу зробити зважені та аргументовані оптимістичні прогнози;
  • в Україні планується кардинальна зміна правил видачі мікрокредитів. Зокрема, мають намір суттєво обмежити відсоткові ставки за ними.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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