Обсяг криптовалютних транзакцій зі стейблкоїнами за 2025 рік сягнув рекордних $33 трильйонів 12.01.2026, 00:07 — Криптовалюта

Обсяг криптовалютних транзакцій зі стейблкоїнами за 2025 рік сягнув рекордних $33 трильйонів

У 2025 році обсяг транзакцій із використанням стабільних монет (stablecoins) сягнув $33 трильйонів, що на 72% більше, ніж попереднього року, згідно з даними Artemis Analytics, які наводить Bloomberg.

Лідером за обсягом транзакцій стала стабільна монета USDC від компанії Circle — з нею було оброблено $18,3 трлн. Для порівняння, Tether ( USDT ), яка зберігає перше місце за ринковою капіталізацією ($187 млрд), мала $13,3 трлн транзакцій.

Зростання інтересу до стабільних монет відбулося на тлі ухвалення у США закону GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins) у липні 2025 року. Цей закон створив першу в країні повноцінну нормативну базу для платіжних стабільних монет. Один із творців Tether Рів Коллінз заявив, що такі закони відкривають шлях до глобального визнання stablecoins.

Користувачі децентралізованих фінансів (DeFi) віддають перевагу саме USDC, оскільки він зручніший для швидкого входу і виходу з торгових позицій, зазначив співзасновник Artemis Ентоні Їм. Також у період геополітичної нестабільності стабільні монети, прив’язані до долара США, стали популярними серед громадян країн з високою інфляцією.

При цьому USDT частіше використовується для щоденних платежів та збереження вартості в гаманцях, а не для активної торгівлі.

Читайте також: Найперспективніші криптовалюти на 2026 рік

Аналітики Bloomberg Intelligence прогнозують, що до 2030 року обсяги транзакцій зі стабільними монетами можуть зрости до $56 трлн. Попри це, такі організації, як МВФ, попереджають, що масове використання стабільних монет може дестабілізувати традиційну фінансову систему.

У IV кварталі 2025 року обсяг транзакцій із stablecoins склав $11 трлн, що перевищує $8,8 трлн у попередньому кварталі.

Водночас Азія також формує власну стратегію розвитку цифрових активів із чітким і прагматичним регулюванням, що ставить під сумнів домінування Заходу. Представниця компанії Chainalysis Ченґї Онґ назвала стабільні монети «безумовно революційними».

Популярність стабільних монет і поява закону GENIUS також заохотили великі банки та технологічні компанії, зокрема Standard Chartered і Amazon, розглядати запуск власних цифрових валют.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.