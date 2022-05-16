Обсяг готівки в обігу у квітні збільшився на 3,4 млрд гривень — Finance.ua

Обсяг готівки в обігу у квітні збільшився на 3,4 млрд гривень

Вчора 19:41 — Казна та Політика

Обсяг готівки в обігу у квітні збільшився на 3,4 млрд гривень

У квітні грошова база, що включає готівку в обігу поза банками, а також резервні гроші банків та інші гроші, за оперативними даними Національного банку, зросла на 0,5% до 736,386 млрд гривень.

Про це свідчать дані НБУ.

З початку року грошова база зросла на 11,2% із 662,499 млрд гривень.

Грошова маса у квітні зросла на 2,4% до 2 130,451 млрд. гривень, а з початку року — на 2,9% з 2 071,358 млрд гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, у квітні збільшився на 0,5% до 639,401 млрд гривень, а з початку року — на 10% з 581,011 млрд гривень.

Нагадаємо, у 2021 році грошова база зросла на 11,2% з 595,993 млрд гривень до 662,499 млрд гривень.

Грошова маса у 2021 році збільшилася на 12% з 1 850,014 млрд гривень до 2 072,399 млрд гривень.

У 2020 році грошова база збільшилася на 24,8% з 477,491 млрд гривень до 595,993 млрд гривень.

У 2020 році грошова маса зросла на 28,7% з 1 438,311 млрд гривень до 1 850,471 млрд гривень.

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