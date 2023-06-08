Обрали найкращий Telegram-канал про інвестиції: Fin Blogger Award — Finance.ua
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Обрали найкращий Telegram-канал про інвестиції: Fin Blogger Award

Особисті фінанси
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Фінанси та інвестиції - досить поширена тематика серед Telegram-каналів, адже вона напряму стосується кожного, хто бажає примножити свої заощадження. Нещодавно у Києві відбулася перша церемонія нагородження найкращих фінансових блогів України — Fin Blogger Award. Організатори премії - «Біржовий університет» та портал «Мінфін» — запросили на подію топових блогерів з ніші фінансів, аби відзначити справжніх професіоналів своєї справи.
На церемонії вручили нагороду і за найкращий Telegram-канал про інвестиції. За це звання змагалася п’ятірка експертів:
Дмитро Карпіловський;
Мирослав Король;
Діас Ісмаілов;
Василь Матій;
Любомир Остапів.
Переможцем у цій номінації став Діас Ісмаілов — автор популярного тг-каналу «Більше золота», де він ділиться власним досвідом в інвестиціях в акції та нерухомість та інші активи, а також на відео розповідає про актуальні економічні проблеми (наприклад — чому дефолту у США не буде та чого очікувати від пенсій в Україні). Канал експерта має більше ніж 7 500 підписників.
В одному з останніх постів Ісмаілов поділився кількома тригерами нового зростання у світі - інноваційними галузями, які у майбутньому будуть активно розвиватися та приносити інвесторам прибутки:
● AI;
● 3D-друк;
● робототехніка;
● AVs — безпілотники;
● нанотехнології;
● квантові комп’ютери;
● IoT — інтернет речей.
За матеріалами:
Finance.ua
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