Обрали найкращу службу підтримки серед банків — FinAwards-2024 Сьогодні 17:32 — Кредит&Депозит

Обрали найкращу службу підтримки серед банків — FinAwards-2024

29 березня у Києві відбулася сьома церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».

Про премію. FinAwards — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород.

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Цьогоріч захід мав і благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.

Найкраща служба підтримки

Під час FinAwards визначили і переможця у номінації «Найкраща служба підтримки». При користуванні банківськими продуктами може виникнути якась проблема. На допомогу в таких випадках приходить служба підтримки. Саме тому на FinAwards оголосили найкращі фінансові продукти та банки, які вирізняється ефективною службою підтримки клієнтів, готовою оперативно вирішувати їхні питання та надавати якісні консультації.

Трійка лідерів:

monobank | Universal Bank. Ось, що саме оцінили користувачі у підтримці необанку: Перше місце посівОсь, що саме оцінили користувачі у підтримці необанку:

допомога через соціальні мережі, або месенжери: Viber, Telegram, Facebook, iMessage, Google Business Messenger;

середній час очікування на лінії при дзвінку: 30−35 секунд;

середній час очікування в месенджері до з'єднання з оператором: 60 секунд;

впроваджені новітні технології та інновації для поліпшення роботи служби підтримки, зокрема штучний інтелект.

Заступниця голови правління monobank Юлія Акуленко з нагородою

«Місія нашої служби турботи — щодня допомагати нашим клієнтам і доводити, що банк можна любити та довіряти йому, як другу. Наші співробітники — котики, але коли в клієнта щось трапляється, вони — «морські котики». В напружених ситуаціях людям потрібне міцне плече, без зайвих «сю-сю».

«Морські котики» спілкуються з клієнтами на рівних, у розмовному стилі. Нам важливо якнайшвидше допомогти людині, тому ми не прикриваємося складною професійною лексикою та пафосною інтонацією", — кажуть у monobank.

ПриватБанк та його служба підтримки. Як з’ясувалося, середній час очікування на лінії при дзвінку: від 25 сек. до 3 хв., а середній час розв’язання проблеми клієнта становить 2−5 хв. Другу сходинку посівта його служба підтримки. Як з’ясувалося, середній час очікування на лінії при дзвінку: від 25 сек. до 3 хв., а середній час розв’язання проблеми клієнта становить 2−5 хв.

Замикає ТОП-3 служба підтримки Абанку — тут середній час розв’язання проблеми клієнта становить 5 хв. 15 сек.

Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні.

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