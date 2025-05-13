Обов’язкова реєстрація собак (сума) — Finance.ua

Обов’язкова реєстрація собак (сума) Сьогодні 19:33 — Особисті фінанси

Обов’язкова реєстрація собак (сума)

Нещодавно з’явилась інформація про те, що деякі українці повинні пройти процедуру реєстрації своїх домашніх улюбленців. Однак насправді, ця вимога не нова, і діє вона ще з 2007 року. З 12 травня лише з’явилась можливість зробити це через ЦНАП.

Кому потрібно пройти процедуру реєстрації домашніх тварин

Українців повідомили про нову можливість — офіційну реєстрацію домашніх улюбленців у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) столиці. Офіційно сервіс запрацював у понеділок, 12 травня.

Наразі обов’язковій реєстрації підлягають лише собаки. А от котів власники можуть зареєструвати за власним бажанням. Реєстрація є важливою з погляду безпеки. У випадку, якщо тварина загубиться, дані в реєстрі значно полегшать процес її повернення. До того ж точна інформація щодо кількості тварин у місті дозволяє:

контролювати дотримання ветеринарних і санітарних норм;

краще планувати інфраструктуру, пов’язану з утриманням тварин.

В Київській міській лікарні ветеринарної медицини нам уточнили, що реєструвати тварин потрібно саме мешканцям Києва, інших населених пунктів області ця вимога не стосується.

Власникам собак процедуру потрібно пройти протягом 30 днів з моменту початку перебування тварини у столиці.

Хоча згідно зі статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення , дійсно існує відповідальність за утримання незареєстрованих собак, на практиці штрафи накладати скоріш за все не будуть. Адже фактично встановити, скільки тварина перебуває в місті, майже неможливо.

Починаючи з 12 травня 2025 року, щоб зареєструвати домашню тварину через ЦНАП, потрібно надати:

надруковане фото улюбленця;

квитанцію про сплату адміністративного збору;

заповнену та підписану заяву за формою 1 «Реєстрація домашніх тварин»;

за можливості — копію ветеринарного паспорта, де вказано дані власника, опис тварини, її ідентифікаційні відомості та інформація про останнє щеплення проти сказу.

Згідно з інформацією на сайті ЦНАПу, послуга надається протягом 15 календарних днів.

Вартість реєстрації однієї тварини становить 210 гривень.

Після завершення процедури тварині присвоюється унікальний ідентифікаційний номер, а власник отримує свідоцтво, що підтверджує право на володіння улюбленцем.

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