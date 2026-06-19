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Обов’язкова «кнопка захисту від пожеж» для електроавто — що це таке

Технології&Авто
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Обов’язкова «кнопка захисту від пожеж» для електроавто — що це таке
Обов’язкова «кнопка захисту від пожеж» для електроавто — що це таке
Китай посилює вимоги до безпеки електромобілів і тягових батарей. З 1 липня 2026 року в країні набудуть чинності дві нові обов’язкові норми, покликані мінімізувати ризик пожеж та вибухів у транспортних засобах на електротязі.
Нові правила стосуються як виробників електромобілів, так і компаній, що випускають акумулятори. Головна мета змін — підвищити рівень безпеки на тлі стрімкого зростання кількості електромобілів та плагін-гібридів.
Однією з найпомітніших новацій стане обов’язкова наявність фізичного механізму екстреного відключення високовольтної системи батареї. Ця кнопка повинна бути доступною для водія та дозволяти одним натисканням розірвати високовольтний контур акумулятора. Таким чином влада прагне спростити дії в аварійних ситуаціях і підвищити ефективність рятувальних операцій.
За матеріалами:
MMR
Авто
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