Оборонна стратегія ЄС має включати Україну, — глава Єврокомісії Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

Європейський Союз має взяти до уваги військові потреби України щодо майбутньої стратегії європейської оборонної промисловості.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Reuters.

«Наша стратегія може бути повною тільки в тому випадку, якщо вона також враховуватиме потреби України та її промисловий потенціал», — сказала фон дер Ляєн у своєму виступі на щорічній конференції Європейського оборонного агентства.

Фон дер Ляєн заявила, що Україна має бути інтегрована до оборонних програм ЄС, щоб допомогти задовольнити її потреби у війні проти російського вторгнення.

«Першим кроком для досягнення цієї мети є залучення України до процесу консультацій щодо промислової стратегії. Це має призвести до інтеграції України до деяких наших оборонних програм, за потреби за згодою Європейського парламенту та Євроради», — сказала вона.

Програма ЄС

За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія планує запропонувати свою європейську програму оборонної промисловості на початку наступного року, в рамках якої також будуть розглянуті способи фінансування галузі.

У рамках цього Єврокомісія спробує зрозуміти, як вона може досягти визнання вкладу оборонної промисловості у безпеку Європи стійкими фінансовими інвесторами, сказала вона.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.