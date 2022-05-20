Обміняти посвідчення водія можна буде в Держміграційній службі — Finance.ua

Обміняти посвідчення водія можна буде в Держміграційній службі

Вчора 08:31 — Особисті фінанси

Обміняти посвідчення водія можна буде в Держміграційній службі

Держміграційна служба прийматиме заяви на обмін посвідчення водія, скеровуватиме їх на перевірку в сервісний центр і друк та видаватиме людям.

Про це повідомило МВС

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«Зокрема, органи Державної міграційної служби прийматимуть заяви на обмін посвідчення водія, направлятимуть їх для перевірки в ТСЦ, для друку в держпідприємстві „Документ“ і видаватимуть громадянам», — зазначили в міністерстві.

Наказ «Про затвердження Порядку взаємодії сервісних центрів МВС та уповноважених суб’єктів» зареєстрували в Мін’юсті. Послуга обміну водійського посвідчення — одна з найзатребуваніших, особливо під час воєнного стану. У 2021 році нею скористалися понад 500 тис. українців, а у 2022 році — понад 150 тис.

«Таким чином, ми розширюємо перелік суб’єктів, уповноважених надавати цю адміністративну послугу. Громадянин має право обирати, де йому буде зручніше та швидше отримати державну послугу», — зауважив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

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