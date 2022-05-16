Обміняли сувенірні 1,2 млн грн на справжню валюту: в Києві викрили шахраїв — Finance.ua

Обміняли сувенірні 1,2 млн грн на справжню валюту: в Києві викрили шахраїв

Вчора 22:09 — Кримінал

У Києві затримали шахраїв, які обміняли 1,2 млн грн сувенірних грошей на справжню валюту.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«39-річна жінка та її 43-річний чоловік, завчасно розмістивши в інтернеті оголошення про обмін готівки, у подальшому отримали пропозицію потерпілих осіб про обмін грошових коштів. Жінка при цьому виконувала роль „адміністратора“ та в телефонному режимі вводила в оману потерпілих. Надалі її спільник зустрічався з ними на території Печерського і Шевченківського районів Києва та, в обмін на справжні долари США та євро, передавав сувенірні грошові кошти, запаковані в банківські печатні упаковки», — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у такий спосіб зловмисники заволоділи коштами громадян на суму 23 600 доларів США і 16 900 євро, що становить понад 1,2 млн грн.

Правоохоронці затримали шахрайський дует за ст. 208 КПК України одразу після чергової афери. Наразі їм повідомлено про підозру та за місцями мешкання проведено обшуки.

За клопотанням прокуратури підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 496 200 гривень кожному. Встановлюються інші факти злочинної діяльності вказаних осіб на території Києва.

Фото: Київська міська прокуратура

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