Обмінники зобовʼязані мати камери відеоспостереження з 1 вересня — Finance.ua
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Обмінники зобовʼязані мати камери відеоспостереження з 1 вересня

Валюта
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Пункти обміну валют повинні до 31 серпня обладнати приміщення системами технологічного відеоконтролю, раніше вони це мали зробити до 3 серпня.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Вимоги стосуються приміщень усіх небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями.
Наприкінці липня регулятор зробив умови роботи пунктів обміну валют більш орсткими. Передусім, їм заборонили публікувати курс валют на табло на вулицях, натомість ця інформація має розміщуватися виключно в касах установ та їхніх структурних підрозділів.
Одним із пунктів, запроваджених тоді НБУ, була вимога проведення процесу купівлі-продажу валют повинен виключно за відеоспостереження. Вона вступала в силу з 3 серпня.
«Зважаючи на умови воєнного стану та звернення учасників ринку, Національний банк продовжив цей строк до 31 серпня 2022 року», — поввідомив регулятор.
За матеріалами:
Економічна Правда
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