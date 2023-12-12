Обмінники та банки оновили курси валют: долар здорожчав — Finance.ua
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Обмінники та банки оновили курси валют: долар здорожчав

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Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 12 грудня, подорожчав на 20 копійок — до 37,65 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,00 грн за долар.
Середній курс гривні до євро сьогодні послабився на 10 копійок і складає 40,65 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 40 грн за євро.
Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні також подорожчав — на 19 копійок до 37,69 грн/дол. (продати долар можна за 37,56 грн). Євро ж у обмінниках подорожчав на 20 копійок — до 40,70 грн/євро (курс продажу — 40,49 грн/євро).

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За матеріалами:
УНІАН
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