Обмінники та банки оновили курси валют: долар здорожчав — Finance.ua

Обмінники та банки оновили курси валют: долар здорожчав Сьогодні 14:45 — Валюта

Долар

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 12 грудня, подорожчав на 20 копійок — до 37,65 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,00 грн за долар.

Середній курс гривні до євро сьогодні послабився на 10 копійок і складає 40,65 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 40 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні також подорожчав — на 19 копійок до 37,69 грн/дол. (продати долар можна за 37,56 грн). Євро ж у обмінниках подорожчав на 20 копійок — до 40,70 грн/євро (курс продажу — 40,49 грн/євро).

УНІАН За матеріалами:

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