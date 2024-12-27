Обмінники оновили курси валют: скільки коштують долар і євро — Finance.ua

Обмінники оновили курси валют: скільки коштують долар і євро Сьогодні 11:33 — Валюта

Обмінники оновили курси валют: скільки коштують долар і євро

Курс долара в обмінних пунктах України припинив зниження. Ситуація відображає тенденції на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 27 грудня середній курс продажу долара в Україні не змінився — 42,20 гривень, курс євро також стабільний — 44,20 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,70 гривень, євро по 43,50 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,85−41,88 грн/долар (купівля-продаж) — зростання на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Прогноз курсу

Курс долара за 2024 рік зріс на 10%. Аналітики очікують повільної девальвації протягом 2025 року. Зокрема, керівник департаменту макроекономічних досліджень компанії ICU Віталій Ваврищук прогнозує зростання курсу долара наступного року на 5−10%.

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