Обмінні пункти зобов’яжуть платити податки наперед — Finance.ua

Обмінні пункти зобов’яжуть платити податки наперед Вчора 15:00 — Валюта

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток пунктів обміну валют. Документ підтримали 247 народних депутатів.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram

(у 2022 році — 6500 гривень). Законопроект № 7655 , автором якого є Данило Гетманцев, передбачає, що небанківські фінансові установи, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, сплачують щомісяця авансовий внесок з податку на прибуток підприємств у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати

Податки сплачуються за кожний структурний підрозділ, якому надано право здійснювати операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

Сплачена протягом звітного року сума авансових внесків з податку на прибуток підприємств зменшує податок на прибуток підприємств, розрахований за результатами такого звітного року.

Напередодні Гетманцев на своїй сторінці у мережі Фейсбук розвінчав міфи про «новий податок» на обмінники.

Міф 1: «Вводиться новий податок для обмінників».

«Насправді, новий податок не вводиться. Змінюється лише механізм обчислення та сплати усім знайомого податку на прибуток. Розрахунок цього податку для фінустанов буде прив’язано до кількості пунктів обміну. Податок треба буде сплачувати авансом щомісяця у фіксованому розмірі. Але за результатами звітного року сума сплаченого авансу зараховується у сплату податку на прибуток за весь рік», — пояснює депутат.

Міф 2: «Законопроєкт спрямований на підвищення податків для обмінників».

«В дійсності ж йдеться не про „підвищення податків“, а про боротьбу з ухиленням від оподаткування. Готівковий валютно-обмінний ринок має набагато вищі ризики до зловживань, що підтверджується копійчаними бюджетними надходженнями від цього виду діяльності. Нагадаю: лише 7 млн грн податку на прибуток з усієї галузі за весь 2021 рік. Тому законопроєкт має на меті створити прозорі правила гри для всіх обмінників. Обмін валют далекий від благодійництва і ніхто не відкриває пункт обміну, не розраховуючи отримати з нього певний рівень прибутку, до якого і буде прив’язано фіксований авансовий внесок», — каже Гетманцев.

Міф 3: «Законопроєкт зажене усі обмінники в тінь».

«Зміна умов оподаткування аж ніяк не скасовує діяльність регулятора (НБУ) та правоохоронних органів, на які покладається боротьба з чорним ринком готівкової валюти», — резюмував податківець.

Нагадаємо, НБУ з 29 липня заборонив обмінним пунктам (крім банків) інформувати про курси поза кас, в тому числі привертаючи увагу будь-якими цифровими значеннями або символами (табло).

Довідка Finance.ua:

Національний банк України вживає заходів для вирішення питання з тимчасовою нестачею готівкової іноземної валюти в касах окремих банків, що викликана ситуативними логістичними труднощами з її доставкою з-за кордону.

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