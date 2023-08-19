Обмін валюти в сервісі Zen.com — Finance.ua
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Обмін валюти в сервісі Zen.com

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Обмін валюти в сервісі Zen.com
Обмін валюти в сервісі Zen.com
З липня 2023 року послуги європейського фінансово-технічного сервісу Zen.com стали доступні користувачам з України. Щоб отримати доступ до зручних операцій з валютою, завантажте застосунок Zen.com на гаджет (смартфон, планшет тощо). Можливості сервісу дозволяють сплатити покупки в магазинах, розрахуватися в кафе чи ресторані, переказати гроші на інші картки та обмінювати валютні кошти.
Як саме вигідно міняти валюту в Zen.com та чому варто це робити, розповідаємо у нашому матеріалі.

Обмін валюти з допомогою Zen.com: купуйте та продавайте за найвигіднішим курсом

Персональний мультивалютний рахунок Zen.com з`являється одразу після реєстрації: користувач отримує доступ до фінансових операцій у понад 29 валютах. Це дуже зручно, якщо ви маєте справу одразу з доларами США, фунтами стерлінгами, євро тощо та не хочете перемикатися з картки на картку.
У застосунку також доступна конвертація валют з меншою комісію за ту, що зазвичай стягують банки чи інші фінансові установи. Це ідеальний варіант для офлайн та онлайн-шопінгу в закордонних магазинах.

Чому варто обмінювати валюту саме в Zen.com

Якщо ви все ще вагаєтеся щодо того, чи варто скористатися послугами сервісу, оцініть деякі з його унікальних пропозицій:
  • ніяких додаткових чи прихованих комісій;
  • найвигідніші курси з обміну;
  • єдиний рахунок для всіх операцій.
Валюту обирає сам користувач. В тому випадку, якщо потрібної немає в застосунку Zen.com, гроші автоматично конвертуються в євро за міжбанківським курсом.
Чим ще виділяються валютні операції з Zen, так це швидкістю. Обмінюйте та зараховуйте валютні кошти на рахунок за кілька секунд. Якщо вам потрібно терміново зняти готівку за кордоном з Zen MasterCard, ви зможете це зробити вже за мить після поповнення рахунку з будь-якого банкомата.

Як купувати та продавати валюту в Zen.com

Після реєстрації в застосунку користувач має обрати тарифний план:
  • Free;
  • Gold;
  • Platinum.
Кожен з них має свою вартість та комісію за валютні операції. В залежності від ваших потреб обирайте й тариф. В рамках конкретного прописана:
  • кількість готівки, яку ви зможете знімати;
  • кількість віртуальних та фізичних карток, які ви зможете активувати;
  • різновиди переказів, які будуть вам доступні.
Платні тарифи (Gold та Platinum) можна безплатно протестувати протягом 7 календарних днів. Детальний алгоритм обміну з найвигіднішими курсами доступний і у застосунку Zen.com. Ще більше інформації про сервіс та особливості його функціонування — на zen.com.
За матеріалами:
Zen.com
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