Обмін USDT на USDC без комісії і переказ в блокчейні Solana: все це тепер в Trustee Plus — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Обмін USDT на USDC без комісії і переказ в блокчейні Solana: все це тепер в Trustee Plus Сьогодні 14:17 — Криптовалюта

Обмін USDT на USDC без комісії і переказ в блокчейні Solana: все це тепер в Trustee Plus

Користувачі позитивно оцінили гучне нововведення від команди криптогаманця Trustee Plus, про яке оголосили на Solana KUMEKATHON! Meetup. Знакова подія відбулася в рамках Ukrainian Blockchain Week 2024, яку провели представники Incrypted . На цьому івенті розробники заявили, що впроваджують у платформу розрахунки стейблкоінами USDC у мережі Solana. Як це вплине на комісії та чому на клієнтів чекають приємні новини, ми розповімо далі.

Головне нововведення, яке вже можуть відчути на собі всі користувачі Trustee Plus, полягає в тому, що завдяки співпраці з блокчейном Solana, будь-які зовнішні перекази стейблкоіна USDC відбуваються з мінімальною, а головне, прогнозованою комісією. Все, що вам треба — обрати при переказі іншому користувачеві USDC блокчейн Solana.

«Декілька місяців тому ми зробили можливість обмінювати cтейблкоіни в середині Trustee Plus без жодної комісії. Сьогодні до цього додали найбільш вигідний по грошах вивід USDC в блокчейні SOL. Це означає, що будь-яка кількість ваших USDT може бути обміняна на USDC без жодної комісії, а далі переказана на зовнішній гаманець, всього за 1 USDC. Гріх таким не користуватись вже зараз» — Вадим Груша, СЕО Trustee Plus

На момент написання цієї новини комісія за Gas в мережі ERC-20 складала 6.75 USDC. Це далеко не найвищий показник комісії, який збільшується прямо пропорційно завантаженню блокчейну Ethereum. Залежно від кількості користувачів і об’ємів операцій комісія ERC-20 може сягати 50−80 USDC і вище. Це означає, наприклад, що для переказу 10 USDC вам треба буде витратити від 6 до 80 USDC додаткової комісії.

З блокчейном Solana все набагато простіше і вигідніше. В незалежності від завантаженості і об’ємів операцій вам треба буде заплатити всього 1 USDC комісії за будь-який переказ зовнішньому користувачу.

«Представники різних блокчейнів багато кажуть про необхідність масового прийняття криптовалют. Проте варто пам’ятати, що найкоротший шлях до цього дійсно великою масою користувачів — це їх вигідність, швидкість і надійність. Сьогодні, разом з Trustee Plus, ми робимо ще один крок в напрямку мільярда користувачів криптовалютними активами» — Ден Альберт, CEO Solana Foundation.

Особливо приємно відмітити, що тепер такою можливістю можуть скористатися клієнти найбільш динамічно розвиваючогося криптопроєкту України — криптогаманця Trustee Plus.

«Ми високо цінуємо зусилля команди Trustee, націлені на популяризацію криптовалют саме в Україні. За попередніми підрахунками Kumeka Team — партнера Solana Foundation, на сьогодні в Україні не менше 100 000 користувачів мережі Solana. Сподіваємось, що завдяки співпраці з Trustee Plus ми подвоїмо цю цифру» — Марк Лецюк, співзасновник Kumeka Team , спільноти ентузіастів з розвитку екосистеми Solana в Україні.

Зазначимо, раніше ми розповідали про високу оцінку аналітиками можливостей Trustee Plus. Експерти вказали на те, що платформа не тільки дає відповідь на питання « як купити Bitcoin онлайн », а й надає користувачам широкий спектр зручних послуг для зберігання, купівлі та обміну цифрових активів. Враховуючи, що розробники продовжують розвивати свій проєкт, можна прогнозувати появу нових сервісів і функцій у найближчому майбутньому.

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