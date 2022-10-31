Обмін гривні на місцеву валюту: у яких країнах залишилася така можливість — Finance.ua

Обмін гривні на місцеву валюту: у яких країнах залишилася така можливість Вчора 15:02 — Валюта

Обмін гривні на місцеву валюту: у яких країнах залишилася така можливість

Велика кількість біженців у різних куточках світу зіткнулися з необхідністю обміну готівкової гривні на місцеву валюту. В багатьох країнах з початку потоку українських мігрантів така функція була недоступна або з’явилась лише через кілька місяців з обмеженим терміном дії.

Декілька країн програму пільгового обміну вже скасували. Серед них — Польща та Німеччина.

Нижче зібрані країни, в яких наразі все ще є можливість обміняти українську гривню на місцеву валюту без додаткових комісій.

Бельгія

Українці в Бельгії зможуть обміняти готівкову гривню на євро. Ліміт обміну валюти становить 10 тисяч гривень на добу (316 євро).

Послуга доступна в Національному банку Бельгії або в приватних банках Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC та KBC Brussels.

Мальта

Національний банк України підписав угоду з Центральним банком Мальти про обмін готівкової гривні на євро. Відповідна послуга стартувала з 1 серпня.

Ліміт на обмін готівкової гривні становить 10 тисяч гривень на добу.

Які умови?

Обмін на території країни можливий лише за наявності:

• дійсної довідки про отримання захисту від Агенції з міжнародного захисту на Мальті;

• паспорта або іншого документа, що засвідчує особу, виданого органами влади України.

Послуга доступна в Центральному банку Мальти з понеділка по п’ятницю (окрім святкових днів) з 8:30 до 13:00.

Італія

Біженці з України, що знайшли прихисток в Італії, зможуть обміняти готівкову гривню на євро.

Ліміт на обмін становить 10 тисяч гривень на добу. Приймають банкноти номіналом від 100 до 1000 грн.

Послуга доступна у філіях італійського центробанку на території Італії або в установах комерційних банків. На сайті Банку Італії опубліковано їхній список, а також актуальний курс обміну.

Латвія

Українці, які вимушено виїхали у Латвію через війну в Україні, можуть без комісії обміняти готівкову гривню на євро. Відповідну угоду уклали Нацбанк України та Банк Латвії.

Ліміт на обмін у країні становить 10 тисяч гривень на добу. Обміняти гривню на євро можна у відділеннях AS Industra Bank та AS Rietumu Banka в шести містах Латвії. Приймають до обміну банкноти номіналом від 100 до 1000 грн.

Литва

З 10 жовтня в усіх біженців з України, що знаходяться в Литві, з’явилася можливість легкого обміну своєї готівки у гривнях на євро.

Ліміт на обмін становить 10 тисяч гривень на добу. Приймають до обміну банкноти номіналом від 100 до 1000 грн. Пошкоджені або з дефектами банкноти обміну на євро не підлягають.

Послуга доступна у відділеннях Šiaulių bankas, які знаходяться у Вільнюсі, Каунасі, Шяуляй, Клайпеді та Тельшяї.

У країні встановлена комісія за операцію — 2,5 євро. Враховуйте це, коли плануєте робити обмін.

Молдова

Обмін української гривні на молдавські леї можливий на рівні 5000 грн на клієнта/день.

Операції здійснюються у першочерговому порядку на підставі посвідчення особи, виданого органами влади України (внутрішній або закордонний паспорт).

Послуга доступна у відділеннях OTP Bank.

Швеція

Громадяни України у Швеції можуть обміняти готівкову гривню на шведські крони.

Ліміт становить 10 тис. грн на добу. Приймають до обміну банкноти номіналом від 100 до 1000 грн.

Обміняти готівкову гривню можуть повнолітні громадяни України, що отримали дозвіл на тимчасове перебування у Швеції. Послуга доступна у 53 відділеннях біржової компанії Forex по всій країні.

Обмін валюти у Швейцарії

Українці у Швейцарії можуть обміняти готівкову гривню на франки. Встановлено ліміт 10 тисяч гривень на добу.

У банках приймають до обміну банкноти номіналом від 100 до 1000 грн.

Для здійснення обміну необхідно бути повнолітнім громадянином України та отримати дозвіл на тимчасове перебування у Швейцарській Конфедерації.

Курс обміну фіксується НБУ та повідомляється на офіційних сайтах національних банків країн.

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