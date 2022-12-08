Обмін готівкової гривні на євро завершується ще у трьох країнах — Finance.ua

Обмін готівкової гривні на євро завершується ще у трьох країнах Сьогодні 11:17 — Валюта

Обмін готівкової гривні на євро завершується ще у трьох країнах

У Нацбанку попереджають , що 9 грудня 2022 року — останній день, коли українці в Нідерландах, Бельгії та Латвії мають змогу обміняти готівкові гривні на євро.

Програми обміну готівкової гривні на євро у цих країнах були започатковані на основі відповідних угод, укладених між Національним банком України та Центральним банком Нідерландів, Національним банком Бельгії та Банком Латвії.

У межах програми українці, які через війну вимушено покинули Україну та перебувають за кордоном, мали можливість обміняти наявну в них готівкову гривню на євро у визначених банках та фінансових установах відповідних країн для задоволення життєвих потреб.

Чому програми закривають

Програми обміну завершуються через зниження кількості та сум таких обмінних операцій порівняно зі стартом обміну.

Загалом станом на 6 грудня 2022 року за період дії угод українці обміняли на євро в Нідерландах — майже 29,7 млн грн, Бельгії — майже 10,0 млн грн та Латвії — 3,0 млн грн.

Нагадаємо, програми обміну вже завершилися в Польщі (9 вересня 2022 року), Німеччині (30 жовтня 2022 року), Швеції (13 листопада 2022 року), Швейцарії (25 листопада 2022 року), Литві (5 грудня 2022 року) та на Мальті (7 грудня).

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