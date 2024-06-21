Обмеження банківських переказів призведе до збільшення частки готівкових операцій та відтоку грошей з банків — Finance.ua

Обмеження банківських переказів призведе до збільшення частки готівкових операцій та відтоку грошей з банків Сьогодні 08:02 — Фінтех і Картки

Обмеження банківських переказів призведе до збільшення частки готівкових операцій та відтоку грошей з банків

Національний банк готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів та введення граничних лімітів переказу грошей з картки на картку між фізичними особами.

Перший та головний результат будь-якого обмеження безготівкових операцій — збільшення частки готівкових операцій.

Що це означає?

Якщо людина не може спокійно перевести з одного банку в інший понад 100 тис. грн, або якщо її обмежують у кількості операцій переказу, логічно, що вона просто зніме готівку в касі банку. І далеко не факт, що ці гроші потім повернуться в банківську систему.

Тобто, з одного боку, це дійсно ускладнить життя різним інтернет-казино та іншим компаніям, які «ганяють» великі суми через рахунки підставних осіб. Але, водночас, підштовхне до рішення забрати з банків кошти цілком законослухняних громадян, які просто «потраплять під один гребінець» із шахраями.

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У тих же магазинах — як дрібних, так і великих торгових центрах — різко збільшиться частка купівлі за готівку. З одного боку, це збільшить навантаження на систему інкасації коштів, з іншого, зростуть шанси, що частина цих операцій виявиться серед «неврахованих», а отже, держава недоотримає податки з продажу товарів.

Наслідком такого рішення стане відтік коштів із банків та остаточний вихід їх у тінь. Свого часу Національний банк зробив дуже багато для того, щоб гроші зберігалися в банківській системі та працювали на економіку.

Однією з важливих умов був безперешкодний рух безготівкових коштів усередині банківської системи, і навіть швидкість і надійність проходження міжбанківських платежів.

Однак якщо існують обмеження на переміщення грошей між банками, великі клієнти можуть вважати, що набагато простіше проводити готівку, ніж щомиті ризикувати нарватися на обмеження.

У січні 2024 року, коли почали обговорювати норму блокування банківських рахунків т.зв. «ухилянтів» від мобілізації, українці зняли з банківських рахунків рекордну суму — 27 млрд грн. Зараз, якщо буде введено обмеження на перекази з картки на картку, можуть зняти ще більше.

Що таке 100 тисяч гривень? Це сума, яку НБУ дозволяє зняти з рахунку за день. Невже таким буде місячний ліміт на переказ із банку в інший банк?

Сама думка, що банки не дадуть скористатися власними грошима так, як захоче клієнт, відштовхує багатьох від розміщення депозитів чи зберігання коштів на поточних та карткових рахунках.

Раніше після закінчення депозиту можна було легко відправити їх в інший банк, не гаючи часу та грошей на похід у відділення. Тепер, до традиційного фінансового моніторингу, який і так налякав тисячі клієнтів, додасться ще й це обмеження. Для багатьох це може стати останньою краплею для ухвалення рішення про вихід із банків.

Довідка Finance.ua:

у травні цього року Національний банк України оголосив, що запровадить обмеження на переказ коштів з картки на картку 30 операціями на місяць. Це стосуватиметься лише вихідним переказів, приймати можна буде необмежену кількість переказів. Зараз робочий варіант — 30 вихідних переказів на місяць та 100 000 грн.

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