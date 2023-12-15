Облігації України та Аргентини очолюють список фаворитів ринків, що розвиваються — Finance.ua

Облігації України та Аргентини очолюють список фаворитів ринків, що розвиваються Сьогодні 20:42 — Фондовий ринок

Облігації України та Аргентини очолюють список фаворитів ринків, що розвиваються

Найбільший у Європі керуючий капіталом розраховує на повернення 45-го президента США Дональда Трампа і «шокову терапію» економіста Хав'єра Мілея, який переміг на президентських виборах в Аргентині.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg

Як стверджує автор, керуючий капіталом розраховує «отримати велику вигоду для інвесторів в облігації в Україні та Аргентині, роблячи ставку на те, що правий популізм визначить найбільш переконливі історії на ринках, що розвиваються, наступного року».

«Після того, як вибори в країнах від Туреччини до Аргентини стали поворотними моментами для трейдерів у 2023 році, паризька компанія Amundi SA аналізує наслідки політичних вододілів на майбутній рік. Аргентинські та українські доларові цінні папери вже входять до числа лідерів країн, що розвиваються, цього року на тлі „голубиної“ політики найбільших центральних банків, що призвела до ралі найризикованіших облігацій світу», — ідеться в матеріалі.

«Ми дуже позитивно ставимося до Аргентини та України. Це наш найкращий вибір, і ми вважаємо, що він, як і раніше, має значну цінність, незважаючи на невдачі на полі битви за Україну», — заявив глобальний керівник ринків, що розвиваються, Amundi Ерлан Сиздиков.

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За його словами, «Amundi вже вкладає частину своїх $2 трлн під управління в міжнародні облігації України, роблячи ставку на те, що тиск із боку США підштовхне уряд у Києві до переговорів із росією». Він також зазначив, що перспектива перемоги Трампа на виборах у США наступного року може зробити угоду неминучою.

При цьому, як йдеться в матеріалі, повернення Трампа наприкінці 2024 року не є чимось безперечним. «Хоча вибори в США справді відбудуться в листопаді, ринки (і політики) почнуть оцінювати результати набагато раніше, чинячи тиск на пошук рішення шляхом переговорів. Існує також внутрішній попит на мирні переговори, який тільки зростатиме, і політичному класу доведеться пристосовуватися», — сказав Сиздиков.

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