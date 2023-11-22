На ринку облігацій з’явилася можливість, якої не було останні років 15 — експерт Вчора 21:33 — Фондовий ринок

Головний аналітик інвестиційного радника HUG’S Микола Григор'єв

За останні два роки облігації принесли досить багато болю інвесторам у всьому світі. Проте із найненависніших активів вони можуть стати справжнім скарбом у 2024 році: експерти говорять про дохід від 5% до 9% у доларах. Проте, щоб не допустити помилок, потрібно добре розібратися у цьому інструменті. Детальніше про те, як працюють світові облігації, розповів головний аналітик інвестиційного радника HUG’S Микола Григор'єв під час конференції «Жити на відсотки» , що відбулася 18 листопада 2023 року у Києві.

«Облігації - це один з найцікавіших ринків. Зараз на ринку склалася можливість, якої не було останні років 15: коли у стабільних валютах (у євро та доларі) дохідність перевищила 4% у довгостроковій перспективі. Ставки дуже стрімко зросли за останні два роки. Поки вони зростали, облігації принесли досить багато болю своїм інвесторам, оскільки вихід з часу нульових процентних ставок у західних країнах був доволі швидким. Ми говоримо про ринок, який вимірюється трильйонами доларів, адже облігації - це є найбільший ринок з усіх можливих на фондовому ринку. Тому не дивно, що бачимо зараз наміри, спроби та бажання впіймати цю просадку», — розповідає Григор'єв.

За його словами переважна більшість ринкових учасників, які намагаються зараз заходити на ринок облігацій, до цього мали досвід переважно інвестування в акції. Проте важливо розуміти, що інвестиції в акції та облігації значно відрізняються.

«Якщо ви як інвестор хочете спробувати облігації, то перш за все маєте зрозуміти одну річ — бондове мислення, тобто інвестиції в облігації або бонди, кардинально відрізняється від інвестування в акції. Різниця полягає насамперед у сутності володіння — чим саме ми володіємо, коли ми інвестуємо в акції чи облігації.

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Якщо ми інвестуємо в акції, то ми стаємо фактично співвласником якогось бізнесу чи компанії. Ми отримуємо або претендуємо на частку прибутків, маємо можливість голосувати за якісь рішення та інше. Відповідно, ми зацікавлені в тому, щоб вартість нашої частки бізнесу зростала: вона буде зростати, якщо наш бізнес працює добре, якщо збільшуються темпи росту доходів, якщо збільшуються дивіденди тощо. Тобто зростає бізнес — зростаємо ми як акціонери.

Натомість інвестуючи в облігації, ми фактично даємо в борг, ми є кредитором для будь-якого з типів емітентів. Нам цікаво лише повернути свої кошти назад з відсотком. Нам не цікаві бізнес-процеси. Тому до облігацій варто ставитись як до позик, які ми надаємо", — пояснює фахівець.

Як зазначає експерт, інвестиції в облігації починаються з порівняння: інвестор постійно порівнює, оскільки він є кредитором, і до нього умовно «звертаються» з різними пропозиціями. Тож сам інвестор постійно обирає - кому дати в борг, на який відсоток, на який термін, чи давати взагалі.

«Капітал у світі є умовно обмежений, і чим вищі ставки, тим менше доступу до капіталу мають різні емітенти. Ми як власники частинки цього капіталу, власники грошей, самі можемо обирати, кому та під який відсоток дати гроші. Плюс нас мають заохочувати різними пропозиціями», — каже Григор'єв.

За його словами, перше, куди має дивитися інвестор в облігації - за яким відсотком займає уряд або держава. При цьому вважається, що уряд є найбільш безпечним позичальником, тому що ймовірність того, що щось трапиться з цілою країною, набагато менша, ніж того, що щось може трапитися з окремою компанією або людиною у цій країні.

Головна концепція: розмір дохідності - це мірило ризику. Чим вищий ризик, тим вищу дохідність потребує для себе кредитор.

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