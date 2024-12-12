Обірвати всі зв’язки з росією: комісар ЄС з енергетики назвав головну мету — Finance.ua

Обірвати всі зв’язки з росією: комісар ЄС з енергетики назвав головну мету Сьогодні 10:33

Новий комісар ЄС з енергетики Дан Йоргенсен вважає своїм «головним пріоритетом» розробку плану, що остаточно розірве всі енергетичні зв’язки Європейського Союзу з росією.

Про це повідомляється в інтерв’ю Йоргенсена виданню Politico.

Йоргенсен попередив, що ЄС дає збої у своїй багаторічній кампанії з відмови від російського палива і потребує плану, щоб повернути все на свої кола.

Він вказав на зростання закупівлі ЄС російського зрідженого природного газу як на особливу проблему. Крім того, п’ять країн ЄС, як і раніше, залежать від росії в плані ядерного палива.

«Те, що нам вдалося знизити нашу залежність настільки, насправді є великим досягненням», — сказав Йоргенсен.

Але «очевидно для всіх, що має статися щось нове, тому що… зараз все починає рухатися в неправильному напрямку», додав він, заявивши, що представить «реальну дорожню карту, яка включатиме ефективні інструменти та засоби для вирішення частини проблеми, що залишилася».

Йоргенсен заявив, що його план буде зосереджений «насамперед на газі, але також на нафті та ядерній енергії» і буде реалізований протягом перших 100 днів після його вступу на посаду, що фактично дає йому крайній термін — середину березня.

План є наступним кроком у масштабних зусиллях ЄС щодо зміни того, як він забезпечує життя 450 млн осіб після вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Блок уже запровадив повну заборону на морський експорт вугілля та нафти з рф, одночасно скоротивши свою залежність від постачання трубопровідного газу приблизно на дві третини.

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