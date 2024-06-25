Обговорень щодо зниження призовного віку не проводилося: у парламенті пояснили, коли можуть мобілізувати чоловіків до 25 років — Finance.ua

Обговорень щодо зниження призовного віку не проводилося: у парламенті пояснили, коли можуть мобілізувати чоловіків до 25 років Сьогодні 15:15

Обговорень щодо зниження призовного віку не проводилося: у парламенті пояснили, коли можуть мобілізувати чоловіків до 25 років

Наразі в Україні не обговорюють зниження призовного віку до 20 років.

Про це сказав член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна.

«Жодних обговорень у комітеті щодо зниження призовного віку до 20 років не проводилося. Говорити про зниження з 60 до 50, я думаю, теж передчасно і на даний момент таких підстав немає», — зазначив він.

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При цьому він додав, що чоловіки віком 18−25 років можуть бути призовниками чи військовозобов’язаними. І в останньому випадку їхня мобілізація можлива.

За словами Веніславського, призовниками вважаються ті чоловіки, які не служили у ЗСУ, не проходили ВЛК, не були визнані там придатними чи непридатними до служби та не мають військової кафедри.

Нардеп зауважив, що є три категорії військовозобов’язаних чоловіків віком до 25 років. До першої категорії належать військовозобов’язані, які проходили військову кафедру, зокрема ті, хто закінчив виш у 23 роки, а в період з 2020 до 2022 року пройшов військову кафедру і є офіцером запасу.

Якщо такі чоловіки не продовжують навчання на магістратурі, вони можуть бути мобілізованими до 25 років.

До другої категорії відносять чоловіків, які відслужили строкову службу, каже нардеп. Веніславський розповів, що це стосується навіть тих, хто розпочав строкову службу у віці 18 років у 2020 році й звільнився у 2021 році. Нині таким чоловікам 22 роки, і вони підлягають мобілізації.

Водночас до третьої категорії належать ті чоловіки, які пройшли ВЛК та були визнані обмежено придатними.

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«Оскільки ми змінили законодавство і сьогодні немає обмежено придатних, якщо такі громадяни України будуть визнані придатними до військової служби, вони також вже мають статус військовозобов’язаних», — пояснив Веніславський.

Таким особам вже видавали військовий квиток і присвоїли спеціальність солдатів, тому в умовах війни вони є військовозобов’язаними.

«Тут є певний момент соціальної несправедливості, тому що ті, хто не служив і не має військово-облікової спеціальності та не були визнані обмежено придатними, не підлягають призову до 25-річного віку, а ці підлягають», — додав чиновник.

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Проте якщо у приписному свідоцтві чоловіка до 25 років зазначено, що він придатний до військової служби, але він не проходив «срочку», то він є призовником, а не військовозобовʼязаним.

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